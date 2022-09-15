«Помогли клиенту получить прибыль 60% за год»: Тамара Гетигежиева о том, почему сейчас самое время инвестировать в недвижимость в Дубае

18:42
В третьем по численности городе Новосибирской области открыли еще один парк
17:32
13 лет колонии получил томский заключенный за пропаганду терроризма
17:03
Новосибирская компания попала под уголовное дело о подложных документах в Красноярском крае
15:06
Экс-главу градостроительного управления мэрии Иркутска приговорили к колонии за взятку
14:31
С введением новых поликлиник в Новосибирске изменится «карта» здравоохранения
14:17
Мэрию Красноярска покидает ещё один руководитель
12:45
Депутат Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко задержан по делу о мошенничестве
12:07
ТУАД взыскал 22 млн рублей с новосибирских подрядчиков за плохое качество дорожных работ
11:51
Инаугурация нового мэра Красноярска назначена на 16 сентября
11:04
Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где погиб 51 человек
10:08
В Новосибирском музыкальном театре проведут ремонт помещений
9:04
Сеть продуктовых магазинов SPAR предпримет вторую попытку выхода в Кузбасс
22:07
В Сибири сотрудница ФНС и экс-полицейский стали фигурантами дела о взяточничестве
21:08
В Омской области назначен главный федеральный инспектор по региону
19:02
В Новосибирске не нашли подрядчика на реконструкцию школы за 1,3 млрд рублей
18:10
В Новосибирске начали ремонтировать «проблемную» дорогу на Плющихинском жилмассиве
18:07
Новосибирцы одержали победу во Всемирных соревнованиях в сфере робототехники
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
Основатель рекрутингового агентства BGStaff, школы IT рекрутинга BGStudy
Научный сотрудник
Генеральный директор «Авито»
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