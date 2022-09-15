Инаугурация нового мэра Красноярска назначена на 16 сентября

В Красноярске определили дату инаугурации избранного главы города Владислава Логинова. Церемония состоится 16 сентября.

Инаугурация избранного главы Красноярска Владислава Логинова пройдет 16 сентября в администрации города. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Красноярска.

«Во время торжественного мероприятия по Уставу Красноярска избранный глава города примет присягу. Затем ему будут вручены геральдическая подвеска, знак «Звезда мэра» и символический ключ от Красноярска», — указано в сообщении.

Напомним, Владислав Логинов был избран мэром Красноярска 13 сентября на сессии городского совета депутатов. Ранее чиновник занимал пост исполняющего обязанности главы города.

На завершающем этапе выборов на пост мэра Красноярска также претендовал глава Центрального района города Вадим Войцеховский, однако кандидат призвал депутатов голосовать за своего конкурента.

До назначения Владислава Логинова на пост и.о. главы города мэром Красноярска являлся Сергей Еремин. Он покинул должность в конце июля текущего года и перешел на работу в краевое правительство на пост вице-губернатора по развитию городов.