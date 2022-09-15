Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где погиб 51 человек

Ростехнадзор назвал основные технические и организационные причины аварии на шахте «Листвяжной». В результате происшествия на предприятии погиб 51 человек.

Комиссией Ростехнадзора завершено техническое расследование причин аварии на шахте «Листвяжная» В Кузбассе, произошедшей 25 ноября прошлого года. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным специалистов, одними из причин аварии стали системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности и загазирование лавы.

«Основными техническими причинами аварии стали: загазирование лавы, вследствие отсутствия необходимого количества воздуха; работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере; аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы», — указано в сообщении.

Основными организационными причинами аварии стали системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, а также нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазированных горных выработках. Материалы расследования переданы в Следственный Комитет Российской Федерации.

Напомним, взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошел в Кузбассе 25 ноября 2021 года. В результате происшествия погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По факту ЧП возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности, халатности и злоупотреблении полномочиями, их фигурантами стали девять человек, в том числе руководство шахты и владеющего предприятием холдинга «СДС-Уголь», а также сотрудники Ростехнадзора.

В конце августа в Кемеровской области открыли мемориальный комплекс в память о погибших на шахте «Листвяжная». Высота памятника составляет более пяти метров.