В Новосибирском музыкальном театре проведут ремонт помещений

В сентябре в здании Новосибирского музыкального театра проведут текущий ремонт помещений. Работы пройдут в течение 10 дней.

Информация о проведении закупки на проведение работ по текущему ремонту помещений здания Новосибирского музыкального театра опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает само учреждение культуры.

Согласно документам, ремонтные работы пройдут на первом и втором этажах театра. На первом этаже подрядчик отремонтирует коридор от тамбура до поста охраны, в работы вошли, в частности, устройство покрытия пола из коммерческого линолеума, установка плинтуса, шпатлевка и окраска стен интерьерными акриловыми красками, монтаж потолочных накладных светодиодных светильников.

В здании учреждения также проведут ремонтные работы левого зрительского гардероба, служебного входа и поста охраны, гримерной комнаты, коридора 2-го этажа и другого. В документах сообщается, что перед началом работ необходимо защитить от пыли и набрызга двери, полы, пожарные датчики, противопожарные извещатели и другое имущество полиэтиленовой пленкой. Все строительные материалы согласовываются с заказчиком.

«Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим, физическим лицам, а также самому заказчику, возникший в результате нарушения безопасной и бесперебойной работы ГАУК НСО НМТ (Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский музыкальный театр», — прим. «Континент Сибирь»), — указано в документах.

Начать ремонтные работы планируется с 16 сентября, завершить необходимо не позднее 26 сентября текущего года. Как сообщается на сайте Новосибирского музыкального театра, в период проведения ремонтных работ в учреждении запланирован показ отдельных спектаклей, в том числе «Великий Гэтсби», «Преступление и наказание», «Бал Воров» и другие.

Договор на текущий ремонт помещений зданий театра был заключен с ИП Подцепиловым Д.С., стоимость контракта составляет более 900 тыс. рублей.