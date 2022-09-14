В Сибири сотрудница ФНС и экс-полицейский стали фигурантами дела о взяточничестве

В Красноярском крае правоохранители возбудили уголовное дело против сотрудницы регионального УФНС и экс-полицейского. Их подозревают в помощи руководителю двух организаций за взятку.

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю и экс-сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское», сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в период с 6 апреля 2016 года по 16 августа 2018 года фигуранты дела получили от директора двух коммерческих организаций взятку в виде денег в общей сумме более 2 млн рублей. Деньги обвиняемые получили через посредника, они предназначались за не проведение проверок в отношении фирм и не пресечение их незаконной банковской деятельности.

«Сотрудник полиции предоставлял директору сведения, известные ему в связи с осуществлением своей служебной деятельности, в том числе о проведении камеральных проверок налоговой службой в отношении организаций, в свою очередь сотрудница налоговой инспекции оказывала взяткодателю консультации и оказывала содействие в решении вопросов о возмещении НДС», — указано в сообщении.

Отмечается, что денежными средствами фигуранты дела распорядились по своему усмотрению. Кроме того, сотрудница УФНС по результатам камеральной налоговой проверки незаконно возместила НДС одной из коммерческих организаций на сумму около 750 тыс. рублей. Компания не имела права на возмещение НДС в связи с тем, что фактически не осуществляла за этот период хозяйственную деятельность. Женщина действовала «из корыстной заинтересованности в виде получения взятки».

По данным пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю. В отношении экс-сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под домашним арестом. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.