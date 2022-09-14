В Новосибирске не нашли подрядчика на реконструкцию школы за 1,3 млрд рублей

В Новосибирске не нашли подрядчика на выполнение работ по реконструкции здания школы №57 в Дзержинском районе города за 1,3 млрд рублей. На участие в конкурсе не подали ни одной заявки.

Напомним, здание школы №57 по улице Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе Новосибирска было признано аварийным и закрыто для эксплуатации в 2018 году, в том же году городские власти приняли решение о необходимости реконструкции учреждения.

Первый этап реновации школы начался в середине июня 2022 года, он включает снос здания, вынос коммуникаций, а также нулевой цикл возведения нового строения. В рамках реконструкции расчетную мощность учреждения планируется увеличить до 825 учащихся, в нем намерены разместит кабинеты дополнительного образования, в том числе робототехники, медиацентра, зал хореографии, школьный музей и другое.

Конкурс на реконструкцию школы был объявлен 25 августа текущего года. Начальная цена контракта на проведение работ составила более 1,3 млрд рублей. В документах отмечалось, что результатом выполненной работы по контракту является «реконструированный объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации».

Подвести итоги определения поставщика по контракту планировалось 14 сентября, однако на участие в закупке не было подано ни одной заявки. Торги признаны несостоявшимися.

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в ней, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — сообщается на сайте госзакупок. Информация появилась на сайте 13 сентября.

Отметим, ранее в Новосибирске объявили аукцион на проведение работ по реконструкции бассейна СКА на улице Воинской за 702 млн рублей. На участие в закупке не было подано ни одной заявки. Бассейн считается одним из самых крупных в Новосибирской области.