В Новосибирске начали ремонтировать «проблемную» дорогу на Плющихинском жилмассиве

Новосибирские дорожники приступили к ремонту участка дороги по улицы Татьяны Снежиной, который, по оценкам специалистов, находится в состоянии высокого износа. На эти работы были выделены дополнительные средства из областного бюджета.

Стоимость ремонта участка дороги по улице Татьяны Снежиной от дома №43 до улицы Виталия Потылицина протяжённостью 600 км составила 22 млн рублей, сообщает мэрия Новосибирска 14 сентября.

Напомним, что всего из областного бюджета на ремонт муниципальных дорог дополнительно было выделено 170,4 млн рублей.

Подрядчик работ – ООО «СТС-ПЛЮС». Организация рассчитывает, в частности, уложить новое покрытие и поднять смотровые колодцы инженерных коммуникаций до уровня проезжей части.

Работы на участке идут круглосуточно.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, дополнительные средства, выделенные из областного бюджета, позволяют отремонтировать в городе подобные дорожные участки с высоким износом.

«Дорога была построена застройщиком этого жилмассива, и время её эксплуатации довольно большое. Кроме того, здесь отсутствует профиль, а это значит, что во время таяния снега или дождей скапливается вода, которая при похолодании превращается в лёд, это ведет к разрушению поверхности. После ремонта на участке дороги будет уложен полноценный асфальтобетонный слой, который позволит повысить его износостойкость и эксплуатационные качества», – приводят в мэрии слова Анатолия Локтя.

В ближайшее время на дорожных участках по улице Татьяны Снежиной устранят и другие недостатки. Мэр поручил провести на них ямочный ремонт до наступления холодов.

Всего за счёт областных средств в Новосибирске планируется отремонтировать 11 объектов. На данный момент работы окончены на шести, а на трёх они находятся в завершающей стадии. Ещё на двух дорожных участках начнётся ремонт в ближайшие дни.

Согласно муниципальным контрактам, заключённым 5 сентября, все работы должны быть завершены к концу месяца.

Ранее сообщалось о том, что на ремонт дорог в Новосибирской области в 2022 году будет потрачено более 4 млрд рублей.