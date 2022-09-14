Новосибирцы одержали победу во Всемирных соревнованиях в сфере робототехники

Ученики новосибирского лицея №22 победили во Всемирных университетских соревнованиях подводных роботов в Пекине. Сделанный лицейской командой робот признан одним из лучших технологических решений в сфере подводной робототехники по всему миру.

Учащиеся новосибирского лицея №22 одержали победу во Всемирных университетских соревнованиях подводных роботов в категории Innovative Concept Track. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соревнования в сфере робототехники проходили в Пекине, лицейская команда участвовала в конференции с жюри дистанционно.

По итогам мероприятия робот, созданный учениками специализированного класса 11«И» новосибирского лицея №22, был признан одним из лучших технологических решений в сфере подводной робототехники по всему миру.

«Наши ребята показали себя лучшими во всем мире. Они представили уникальных роботов с лучшей конфигурацией моторов и авторской прошивкой. Их умения – результат системной работы: при участии областных властей в образовательных организациях Новосибирской области создаются спецклассы, где ученики могут реализовать свои таланты», — прокомментировал министр образования региона Сергей Федорчук.

Из 77 участников соревнований новосибирский лицей №22 стал обладателем первого приза. Отмечается, что команда обошла на 16 позиций Морской Государственный университет им. адмирала Невельского, на 21 позицию Северо-Восточный исследовательский университет США, а также передовые вузы Китая и других стран мира в сфере подводной робототехники.

«Секретом победы стала уникальная конфигурация моторов, авторская прошивка, материалы, экономичность», — сообщили в пресс-службе облправительства.

Напомним, как сообщал ранее «Континент Сибирь», в текущем учебном году в Новосибирской области запланировано открытие 55 специализированных классов. Их откроют по следующим направлениям: IT, математическое, естественно-научное, инженерно-технологическое, биотехнологическое и агротехнологическое.