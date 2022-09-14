В Новосибирске завершается капремонт двух зданий довоенной постройки на улице Советская. Жилым домам вернули историческую окраску фасадов и заменили все коммуникации. 12 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл выездное совещание, во время которого дал оценку проведённым ремонтным работам.

В Новосибирске близится к завершению капитальный ремонт жилых домов № 22 и 65 по ул. Советской. Их готовность на сегодня составляет более 98%. Строители обещают закончить все работы в течение ближайших 10 дней. Последний этап капремонта – обновление фасадов – во время выездного совещания 12 сентября проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Градоначальник оценил свежевыкрашенные стены исторических зданий и дал завершающие поручения строителям.

«Оба дома на улице Советской – это здания довоенной постройки. На сегодня здесь фактически все работы выполнены, в том числе отремонтированы фасады, которым обновили цвета, утвержденные архитекторами на момент строительства. Остались последние «штрихи»… Да, есть некоторые замечания, которые подрядчик пообещал устранить. Есть над чем поработать и управляющей компании – хотелось бы, чтобы прилегающая территория тоже выглядела красиво», – сказал Анатолий Локоть.

Отметим, что жилые дома по ул. Советской в Новосибирске не относятся к объектам культурного наследия, но, по сути, это исторические здания, составляющие облик центра мегаполиса. Сохранить привлекательность архитектуры, лишенной сугубо утилитарного значения, стало одной из основных задач при проведении работ. Поэтому, без сомнения, завершение капремонтов зданий – это большое событие не только для самих жителей, но, пожалуй, и для всех горожан, которые смогут любоваться зданиями во время прогулок по городу.

Так, одним из самых примечательных элементов оформления дома по адресу: ул. Советская, 65 стало огромное панно-картина «Барышня с собольком» новосибирской художницы Марины Ягоды, написанное в 2020 году. В процессе окраски фасада его сохранили, и сегодня оно является одним из самых узнаваемых арт-объектов улицы Советская.

Примечательно, что оба ремонтируемых здания построены до Великой Отечественной войны. Четырёхэтажный кирпичный дом по адресу: ул. Советская, 22 был возведен в 1941 году. В 2017 году здесь проведён ремонт крыши и системы электроснабжения, в 2018 году – подвальных помещений, систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. И вот в этом году зданию обновили фасад, сохранив первоначальный оттенок «красного». Также по желанию и за средства жильцов были установлены крыльца, которые не входили в проектно-сметную документацию.

Пятиэтажный кирпичный дом на ул. Советской, 65 построен ещё раньше, в 1940 году. В 2017 году здесь также провели большой объем ремонтных работ – привели в порядок подвальные помещения, инженерные системы. Дому также сохранили «родной» цвет – оливково-жёлтый. Осталось завершить небольшие работы по кровле дома – для этого привлекут нового подрядчика взамен прежнего, допустившего ряд погрешностей. При этом, по словам контролирующих органов, и это здание, и дом по ул. Советская, 22 – полностью готовы к сезону дождей.

«При ремонте части кровли здания подрядчики сплоховали. Поэтому с ними расторгли договор, сегодня мы готовимся к новым торгам, чтобы устранить все недоделки», – заметил заместитель начальника департамента энергетики – начальник управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии Новосибирска Владимир Ткаченко.

Кроме того, во время инспекции мэр города обратил внимание на небольшую недоделку на втором объекте – жилом доме по ул. Советской, 65, где оказался не до конца доработан стык в покраске фасада. Как пообещали подрядчики, проблема будет устранена в ближайшее время.

Владимир Ткаченко сообщил во время совещания о самых распространенных сложностях, которые обычно возникают в процессе капитальных ремонтов зданий в городе.

«Проблемы всегда есть. Особенно когда капитальный ремонт делается в квартирах. Ведь чтобы получить доступ к инженерным сетям, нужно согласование с жителями. Например, жилец на 4-м этаже может в нужное время быть дома, а на 3-м этаже не может. Приходится договариваться, чтобы в срок решить все задачи», – рассказал чиновник.

По его словам, на ремонт фасадов домов по ул. Советской у строителей ушло порядка 4-х месяцев, при учёте того, что такие работы могут выполняться только весной и летом, когда среднесуточная температура устанавливается не ниже +5 градусов. Что касается сроков ремонтов инженерных сетей, то, учитывая необходимость обеспечения доступа во все квартиры, он был также проведен в течение прошедшего весенне-летнего сезона.

Также спикер напомнил, что жители всех ремонтируемых в городе домов всегда выступают главными субъектами изменений. С ними согласовываются все этапы капремонта. Например, цвет фасада может быть установлен по желанию жильцов. При этом составляется протокол, который согласовывается с управляющей компанией и архитектором района – особенно последнее актуально для центральной части города, где действует свой дизайн-код, которому должны соответствовать здания.

Напомним, программа капитального ремонта жилого фонда выполняется в Новосибирске за счет средств Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области, в который поступают ежемесячные взносы всех жителей региона. Так, например, на ремонт фасада здания по адресу: ул. Советская, 65 в этом году из Фонда модернизации ЖКХ было выделено 7 млн рублей, а общая сумма капремонта здания составила 12,5 млн рублей.

Как сообщил мэр города Анатолий Локоть, на сегодня многолетняя программа капремонта домов в Новосибирске выполнена почти наполовину. Приоритетными для работ являются объекты наиболее ранней постройки.

«В 2014 году мы запустили, а с 2015-го фактически реализуем программу капитального ремонта домов в Новосибирске. За это время удалось отремонтировать более 3200 домов. Это фактически половина тех объектов в городе, которые вошли в программу. То есть мы сегодня видим осязаемые результаты её реализации… Подчеркну, что ни один рубль от горожан не уходит в сторону, а попадает в Фонд и затем распределяется на конкретные объекты», — добавил мэр.

Отметим, что в этом году по муниципальной программе отремонтированы уже 220 домов. Непосредственно сейчас работы ведутся на 130 объектах Новосибирска.