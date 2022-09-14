«Есть вариант»: Локоть прокомментировал решение суда о переименовании остановки в центре Новосибирска

Юлия Моисеева
 
Храм Александра Невского
Храм Александра Невского. Фото из архива "КС"

Новосибирские власти рассматривают возможность присвоения названия «Храм Александра Невского» остановке на улице Советской, сообщил мэр Анатолий Локоть на «часе прессы» 14 сентября. Такой вариант, по мнению градоначальника, «устроит всех» и «снимет многолетнее напряжение» вокруг вопроса переименования объекта.

На онлайн-пресс-конференции в среду мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о дальнейших действиях городских властей после решения областного суда, обязывающего муниципалитет вновь рассмотреть предложение о переименовании остановки «Площадь Свердлова» в «Храм Александра Невского».

Напомним, что судебное решение было вынесено в мае текущего года.

По словам Анатолия Локтя, мэрия устно согласовала возможное переименование остановки в районе площади Свердлова с Новосибирской епархией. При этом, согласно договорённости, новое название получит остановочный пункт по улице Советской.

«Безусловно, мы будем выполнять решение суда, здесь мы не выходим за рамки правового поля, и обязательно будем пунктуально (этому решению) следовать. С другой стороны, у нас есть устная договорённость с руководством Новосибирской епархии, лично с митрополитом (Новосибирским и Бердским Никодимом), о том, что возможен вариант о присвоении названия «Храм Александра Невского» остановке на улице Советской. Мы готовы рассматривать такой вариант, думаю, он устроит всех и снимет многолетнее напряжение вокруг этого вопроса», — сообщил мэр.

Как сообщалось, в марте вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панфёров обратился к митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму с просьбой присвоить площади Свердлова и прилегающей к ней остановке общественного транспорта имя полководца, новгородского князя Александра Невского, а также название возведённого в честь него храма в Новосибирске. Парламентарий объяснил, что инициатива приурочена к 800-летию со дня рождения правителя. Эту идею поддержала общественность, в частности, представители Новосибирского отдельского казачьего общества и общероссийской общественной организации «Общество «Двуглавый Орёл».

В свою очередь, Анатолий Локоть неоднократно сообщал, что не поддерживает переименования улиц, а инициатива по присвоению нового наименования площади Свердлова и расположенной на ней остановки общественного транспорта, по его мнению, спровоцирует раскол среди новосибирцев.

В июне на разных ресурсах, в том числе на сайте «Континента Сибирь», было организовано онлайн-голосование относительно инициативы – мнения новосибирцев разделились практически поровну. Опрос также проводила мэрия на муниципальном портале. Однако каких-либо решений по итогу процедуры на момент её окончания не последовало.

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