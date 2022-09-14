Бизнес в сфере общепита вблизи Хилокского рынка продают за 60 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу ресторан вблизи рынка «Хилокский» за 60 млн рублей. Кроме заведения, в состав бизнеса входят, в частности, магазин и несколько точек по продаже питания на рынке.

В Новосибирске опубликовали объявление о продаже бизнеса в Ленинском районе города. Информация размещена на сайте N1 8 сентября, объявление опубликовало агентство недвижимости «Тренд Недвижимость».

Согласно объявлению, в продаже находятся два отдельно стоящих здания на улице Хилокская, 32. По данным 2ГИС, по указанному адресу находится кафе «Чайхана». Отмечается, что в бизнес входят несколько точек по продаже питания на рынке «Хилокский», магазин на федеральной трассе, ресторан и гостиница. По словам продавца, в заведении имеются летние веранды и мангалы, пекарня и 16 летних беседок.

«Большая территория (0,54 га), все в собственности. Стоянка для авто, бильярдная, офисные помещения», — указано в объявлении. Стоимость бизнеса оценивается в 60 млн рублей.

По данным Rusprofile, по адресу ул. Хилокская, 32 зарегистрирована одна действующая организация — ООО «Филигран». Основным видом деятельности компании является деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

Директором «Филиграна» выступает Евгений Корпик, соучредителями —Алексей Филинов (80% доли компании) и Светлана Баталова (20% доли). Они также числятся совладельцами компаний «Сириус» и «Макс НСК». Стоит отметить, что выручка ООО «Филигран» в 2020-2021 годах составила 0 рублей, в 2019 — 49 млн рублей. Выручка компании в 2018 году достигала 61 млн рублей.

Напомним, в середине августа «Континент Сибирь» сообщал о том, что жители Новосибирска подали иск к мэрии города из-за проведения продовольственной ярмарки на территории, признанной санитарно-защитной зоной кладбища «Клещихинское». Ярмарки расположены на пяти земельных участках по улице Хилокской.