Специально для Вас. «Бирюзовая жемчужина-2»: сосновый бор у дома

Жанна Гладкова
 
«Бирюзовая жемчужина-2»: сосновый бор у дома
Новый ЖК "Бирюзовая жемчужина-2" строят рядом с Заельцовским парком

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