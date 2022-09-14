«Бирюзовая жемчужина-2»: сосновый бор у дома

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«Такого больше нет нигде»: новосибирский опыт выдачи охотничьих билетов может распространиться на всю страну
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Новосибирскую праздничную программу «Новогодняя столица России» представили в Москве
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
Основатель рекрутингового агентства BGStaff, школы IT рекрутинга BGStudy
Научный сотрудник
Генеральный директор «Авито»
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