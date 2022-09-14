ПСБ предложил самозанятым сервис онлайн-платежей без открытия расчетного счета

ПСБ предложил самозанятым возможность принимать онлайн-платежи без открытия расчетного счета. Для этого клиенту достаточно оформить дебетовую банковскую карту для физического лица.

«ПСБ разработал решение, позволяющее самозанятым принимать платежи без открытия расчетных счетов, что упрощает запуск собственного дела и дальнейшее ведение деятельности, — сказал вице-президент — директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов. — При этом клиенты получают преимущества от работы с одним из самых удобных сервисов приема платежей, когда терминалом оплаты становится смартфон, что дает возможность экономить на подключении и обслуживании обычного POS-терминала. Сервис также может использоваться и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает функционал, который соответствует положениям закона о контрольно-кассовой технике, а также позволяет выполнять все требования налогового законодательства».

Физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в статусе самозанятого, могут принимать плату за свои товары и услуги с помощью смартфона через сервис «ПСБ Бизнес Пэй» по фиксированному тарифу 2,3%* без дополнительных платежей. Банк зачисляет средства по реквизитам карточного счета клиента, открытого в ПСБ, на основе договора эквайринга с самозанятым. Карту можно заказать дистанционно, ее доставит курьер, поэтому услуга подключается без визита в отделение банка.

* Для подключения сервиса необходимо открыть дебетовую карту в ПСБ, а также заключить договор с банком – подписание оферты на эквайринг с выбором сервиса «ПСБ Бизнес Пэй». Комиссия по тарифу «Просто сам» составляет 2,3% от оборота. Подробная информация на сайте https://www.psbank.ru им по телефону ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.