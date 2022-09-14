Губернатор Новосибирской области поздравил лесоводов с профессиональным праздником

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником. Глава региона наградил лесоводов за самоотверженный труд и назвал меры для сохранения новосибирских лесов.

Торжественное мероприятие состоялось в областном правительстве. Глава региона Андрей Травников наградил работников лесной отрасли Почётными грамотами, Благодарностями и благодарственными письмами губернатора Новосибирской области.

Благодаря лесоводов за самоотверженный труд, губернатор отметил, что с точки зрения экономического потенциала лесная база Новосибирской области по своему объему и качеству уступает другим территориям Сибири, Севера и Дальнего Востока.

«Если собственно лесистость территории области составляет более 27%, то треть из этих лесов – это федеральные, региональные природные заказники и памятники, территории местного значения. Важность и ценность экологической, рекреационной, культурной значимости новосибирских лесов в связи с этим невероятно высока. Именно поэтому мы к лесам нашего региона сегодня относимся бережно, происходит некоторая переоценка в подходах к организации работы лесного хозяйства», — сказал Андрей Травников.

По словам губернатора, в Новосибирской области продолжается работа по переводу лесхозов в формат автономных учреждений. Кроме того, ведется укрепление материальной базы для достижения «максимально быстрого реагирования на пожары». Так, уже сейчас в регионе одобрены бюджетные решения для покупки автомобилей и тяжелых бульдозеров для подготовки к следующему сезону.

«Я поставил задачу по приобретению необходимого количества беспилотников для реагирования на ландшафтные пожары и возгорания. Мы усиливаем наши возможности патрулирования, но объективно надо признать, что с годами ситуация легче не будет, потому что климат меняется, и засушливых периодов в будущем ожидается больше. Проблема возникновения ландшафтных пожаров и их переходов на леса остаётся крайне острой», — подчеркнул губернатор.

По мнению главы региона, основная работа по выполнению санитарных мероприятий и рубок в лесах должна осуществляться новосибирскими лесхозами. «Потому что у частника-арендатора при заходе в лес иногда интерес получения доходов перевешивает все остальные задачи. Поэтому на лесоводов ложится ещё одна важная обязанность – экологическое просвещение общества, включая предпринимателей», — сказал Андрей Травников.

Не менее важное направление работы лесоводов – восстановление лесов. Региональный проект «Сохранение лесов Новосибирской области» нацпроекта «Экология» предусматривает к 2024 году обеспечение 100-процентного баланса выбытия и восстановления лесов. В Новосибирской области сформирован страховой фонд семян лесных растений в объёме 760,6 кг, из них семена с улучшенными наследственными свойствами – 360 кг.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений в прошлом году составило 270%, на 14 сентября текущего года – 51%. Достижение указанного показателя в полном объеме планируется в осенний период. В 2022 году в Новосибирской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» запланировано создание объектов лесного семеноводства путём закладки постоянного лесосеменного участка на территории Искитимского лесничества на площади 5 га, который дополнит уже имеющуюся лесосеменную базу.