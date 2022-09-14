В Новосибирске завершился капитальный ремонт главной городской хоккейной площадки — ЛДС «Сибирь». 9 сентября здесь прошла первая в этом сезоне домашняя игра хоккейного клуба «Сибирь» с китайской командой «Куньлунь Ред Стар». Впервые за долгое время на трибунах практически не было свободных мест. Однако хоккеисты «Сибири» оценили не только горячую поддержку фанатов, но и новый облик арены. Об этом, а также о том, какие изменения после реконструкции особенно порадовали болельщиков – в материале «Континента Сибирь».

В разгаре — новый сезон чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2022-2023. Сибирские хоккеисты уже успели провести несколько матчей, самым успешным из которых стала игра на домашней арене с китайской командой «Куньлунь Ред Стар» 9 сентября, окончившаяся безоговорочной победой «Сибири» со счётом 4:0.

Это была первая игра команды на домашней арене при полном аншлаге после снятия коронавирусных ограничений. Зрители заранее раскупили все билеты и заполнили трибуны до отказа. Ещё одной особенностью матча стало его проведение сразу после завершения капитального ремонта ледового дворца. С 2018 года здесь проходили масштабные строительные и ремонтные работы, в результате чего изменился не только фасад ЛДС, но и все внутренние помещения.

Все работы по капремонту выполнены при поддержке, контроле и финансировании Группы «Сибантрацит», а общий бюджет капитального ремонта составил 1,17 млрд руб.

Фактически из того, что было изначально, в ЛДС «Сибирь» остались только стены – перемены затронули каждый квадратный метр арены, начиная от вновь залитого ледового поля, новых бортов и трибун – и заканчивая обновленными коммуникациями и уборными. Кроме того, были капитально отремонтированы раздевалки, судейские помещения, комнаты допинг-контроля и другие помещения.

Уникальным можно назвать тот факт, что ремонтные работы проводились в течение нескольких лет в условиях непрерывного игрового и тренировочного процесса. И сегодня спортсмены смогли, наконец, вернуться из гостевых раздевалок в привычные стены. По мнению тренера команды, это, несомненно, стало одним из факторов успешной подготовки хоккеистов к первому домашнему матчу.

«К матчу в этот раз готовились более качественно. Мы вернулись наконец-то домой из гостевой раздевалки. Здесь всё под рукой, всё родное, – заметил тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов. – Считаю, что реконструкция дворца – очень правильное решение. Я помню, как ещё мальчишкой здесь играл и, проведя реконструкцию, мы фактически дали ЛДС продолжение жизни… Я не сомневаюсь, что у этой арены большое будущее».

Также тренер поблагодарил свою команду за хорошую игру, а болельщиков за дружную горячую поддержку.

«То, что мы планировали, команда выполнила. Самоотдача была хорошая. Получилось сыграть агрессивно – мы достаточно много времени провели в атаке. В итоге нагрузили и вратаря, и оборону. Вследствие чего пошли ошибки соперника», – рассказал подробности игры Андрей Мартемьянов.

Тренер добавил, что ближе к концу матча команда «Куньлунь Ред Стар» немного прибавила в инициативе, но это уже никак не повлияло на результат. Также он назвал команду соперника достаточно «боевой», а сам матч охарактеризовал как «хороший, жёсткий хоккей».

В свою очередь, тренер команды «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд на прошедшей после матча в ЛДС «Сибирь» пресс-конференции прокомментировал поражение своих хоккеистов. По его мнению, главной проблемой команды стало то, что игроки много времени провели в штрафном боксе. Кроме того, фатальной для команды оказалась потеря в самом начале игры ведущего защитника. При этом Грег Айрленд оценил мастерство нападающих «Сибири» и отметил удобство обновленной арены ЛДС «Сибирь». «Хорошая арена, хорошая энергетика. Всё очень здорово», – сказал тренер.

Напомним, хоккеисты «Сибири» забили «Куньлунь Ред Стар» четыре гола в домашнем матче. Две шайбы в ворота соперника отправил нападающий Александр Шаров и ещё два – Тревор Мёрфи.

Болельщики «Сибири» громко встречали каждый забитый гол своей команды и отмечали его дружным поднятием с трибун. Несколько раз зрители эффектно исполнили знаменитую «волну». Конечно, такая самоорганизация фанатов не могла не воодушевить нашу команду на столь яркую победу.

Оценили болельщики не только игру любимой команды, но и изменения в интерьерах ЛДС. Так, пришедшие на игру Иван с Дарьей остались в восторге от новых трибун и фуд-корта.

«Стало больше пространства, чтобы спокойно постоять, поесть. К тому же из фуд-корта через витражное стекло хорошо видно весь лёд и трибуны. А с противоположной стороны зоны со столиками открывается шикарный вид на сосновый лес», – говорит Иван. Его спутница, в свою очередь, осталась довольна новыми мягкими сидениями на трибунах и удобной парковкой рядом с ЛДС.

Другой фанат «Сибири», Владислав, также заметил, что на трибунах стало не только мягче сидеть, но и значительно теплее. Современный большой фуд-корт впечатлил и его, ведь по мнению молодого человека, длительность матчей всегда предполагает у зрителей желание перекусить в перерывах.

Добавим, что в этом сезоне в команду «Сибири» приняли решение вернуться нападающие Владимир Бутузов и Вячеслав Основин, ранее уже игравшие в Новосибирске. Удалось клубу усилить атаку, подписав мощного канадского нападающего Тэйлора Бека. А вот вратарскую линию призван укрепить игрок Денис Костин. Также в новом сезоне подписаны контракты с молодым форвардом Антоном Назаревичем, защитниками Алексеем Соловьёвым, Артёмом Чмыховым и Денисом Александровым.

Напомним, официальное открытие обновленной арены прошло ещё в конце августа. Свои подписи под актом завершения капитального ремонта ЛДС «Сибирь» поставили генеральный директор клуба Кирилл Фастовский и директор ГКУ НСО «Арена» Павел Морозов. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора УК «Сибантрацит» Сергей Мельников и губернатор Андрей Травников.

Тогда же глава Новосибирской области высоко оценил итоги ремонтных работ в ЛДС. «Приходилось решать большой комплекс задач, при этом не прерывая чемпионата. Здесь реализованы сложнейшие технические проекты. Не меняя размеров, габаритов здания, удалось внести в него новый, современный уровень комфорта и для болельщиков, и для хоккеистов. Благодарю Группу «Сибантрацит», полностью взявшую на себя не только финансирование работ, но и решение организационных и технических аспектов», — сказал Андрей Травников.

Накануне первой домашней игры «Сибири» состоялось ещё одно знаковое событие — открытие памятной доски Дмитрию Босову – основателю и бывшему председателю совета директоров Группы «Сибантрацит». В мероприятии участвовали члены семьи Дмитрия Босова, руководители «Сибантрацита» и ХК «Сибирь», сенатор Владимир Городецкий, члены правительства Новосибирской области и депутаты Законодательного собрания региона.

Андрей Травников подчеркнул, что памятная доска, которую открыли в честь Дмитрия Босова – это напоминание о том неоценимом вкладе, который он внёс в развитие хоккейного клуба «Сибирь».

«Дмитрий Босов смог реализовать в Новосибирской области множество проектов. Уверен, что новосибирцы ещё долгие годы будут вспоминать его не только за дела, но и за отношение к людям. Он был хорошим другом и надёжным партнёром нашего региона, умел держать слово, и многие его проекты, в том числе инвестиционные, научные, образовательные, проекты в сфере медицины – продолжаются. Ну и, конечно, он был настоящим фанатом хоккейного клуба «Сибирь», не просто одним из соучредителей, а искренним поклонником развития новосибирского хоккея, молодёжного спорта и спорта высших достижений», – сказал губернатор.

Теперь все болельщики, приходя на игры любимой команды, будут видеть эту памятную доску, знакомиться с информацией и вспоминать добрыми словами Дмитрия Босова, сделавшего так много для новосибирского хоккея.