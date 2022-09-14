ФК «Новосибирск» вновь сменил главного тренера

Должность главного тренера футбольного клуба «Новосибирск» покинул Александр Поддубский, заключивший контракт с командой в июне текущего года. Его сменил Александр Ерохин, ранее уже тренировавший новосибирских футболистов.

Футбольный клуб «Новосибирск» расторг контракт с Александром Поддубским, занимавший должность главного тренера команды с июня. Как сообщила пресс-служба клуба, решение принято по взаимному соглашению сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Александр Ерохин, уже выполнявший соответствующие функции в 2015 году в составе предшественника клуба ФК «Сибирь». Как отмечают в клубе, под его руководством «Новосибирск» одержал яркую победу со счётом 4:3 над командой из Нижнего Новгорода «Волга».

Первым помощником Ерохина назначен воспитанник ФК «Новосибирск» Евгений Обгольц.

Напомним, что в июне после череды неудачных матчей команду покинул Павел Могилевский, занимавший должность главного тренера клуба в течение года. В конце августа «Новосибирск» назначил нового генерального директора — им стал Андрей Полищук, возглавлявший клуб под вывеской ФК «Сибирь» в 2011-2012 годах.

Футбольный клуб «Новосибирск» создан в 2019 на основе появившегося в 1936 году футбольного клуба Чкаловского авиационного завода «Сибирь». С сезона 2019-2020 ФК «Новосибирск» выступает в третьем по уровню дивизионе России. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Спартак» и на площадке центра спортивной подготовки «Заря».