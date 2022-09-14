В Сибири назовут лучшие рестораны

Оргкомитет национальной ресторанной премии WHERETOEAT представил лонг-лист лучших ресторанов Сибири 2022 года. Подведение итогов и выбор победителей премии пройдет 13 октября 2022 года. В свою очередь в декабре также станет известно, какие новосибирские рестораны попали в гастрономический гид «География на вкус».



Напомним, что ресторанная премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования экспертного совета, в который входят представители ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители СМИ.

В этом году в региональный лонг-лист попало 174 заведения из Сибири, из них 45 представляют Новосибирск. Среди финалистов есть как рестораны высокой ценовой категории (PuppenHaus, La Maison, Avocado Queen, #СибирьСибирь), так и достаточно демократичные заведения – бургерные (Spot&Chose), траттории («Тесту Место»), кулинарии («Из другого теста»). В списке можно найти также недавно открывшийся ресторан «Профсоюз», а также закрывшийся в этом году ресторан SALT.

Примечательно, что некоторые заведения попали в список сразу по нескольким городам. В частности речь идет о ресторанах грузинской кухни «Хочу Пури» (Новосибирск, Красноярск и Барнаул), барах Skopin (Новосибирск, Омск), ресторанах «Баран и бисер» (Красноярск, Абакан). Напомним, что «Хочу Пури» вошел в топ-3 новосибирских франшиз в голосовании читателей «Континента Сибирь».

Подведение итогов и выбор победителей премии пройдет 13 октября 2022 года.

Напомним, что в Новосибирске в декабре будет также представлен гастрономический гид «География на вкус». Автором идеи проекта является Ника Ганич – гастрономический эксперт, ведущая телеканала «Кухня ТВ». В 2021 году у нее вышел первый региональный гастрономический гид по Твери, в январе 2022 года – путеводитель по Туле. Как пояснила «Континенту Сибирь» сама Ника Ганич, путеводитель рассчитан на 3 целевые аудитории. Во-первых, В2С (платежеспособные жители Москвы, Санкт-Петербурга, городов-миллионников и близлежащих регионов). Во-вторых, В2В (управляющие и владельцы ресторанов региона, шеф-повара, руководители промышленных пищевых предприятий и сельскохозяйственных холдингов). В-третьих, B2G (администрация города и области, министерство экономики, Агентства по развитию туризма и другие организации региона).

Авторы «Географии на вкус» не раскрывают, кто войдет в новосибирскую версию гида, отмечая, что об этом расскажут в декабре. Однако некоторые рестораторы сообщили «Континенту Сибирь», что уже получили от авторов гида письмо по поводу участия в нем. По их словам, с ресторанами, попавшими в «География на вкус», уже ведутся подготовительные работы. В частности фото и видео-съемка заведений уже проходила в ресторанах TWENTY TWO, Park Cafe и «Горячий цех«.

