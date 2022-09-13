Директор Новосибирского краеведческого музея ушёл в отставку

Андрей Шаповалов покинул должность директора Новосибирского краеведческого музея. Об этом он сообщил «Континенту Сибирь» во вторник.

О причинах отставки и планах дальнейшей деятельности Андрей Шаповалов сообщать не захотел.

«Я просто ухожу из музея», — сказал он «Континенту Сибирь» 13 сентября.

Информация о новом руководителе музея на сайте учреждения ещё не появилась.

Андрей Шаповалов возглавлял Новосибирский краеведческий музей с 2009 года. Экс-глава учреждения родился в 1969 году, окончил Новосибирский государственный университет по специальности «история». Кандидат исторических наук, автор книг и статей по истории и этнографии Сибири.

Напомним, в 2017 году в интервью «Континенту Сибирь» Андрей Шаповалов рассказал, что пришёл работать в Новосибирский краеведческий музей «на пять лет».