Депутаты аграрного комитета Заксобрания 13 сентября поддержали предложение исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерия Шрейдера установить экспериментальный режим по выдаче электронных охотничьих билетов, который, в перспективе, может быть тиражирован на всю страну.

Выдачу охотничьих билетов и разрешений на охоту предлагается полностью перевести на «цифру» – как и сведения о добыче. По мнению и.о. министра, это позволит, прежде всего, избавиться от огромных очередей и, главное, уберет почву для коррупции при получении документов.

Валерий Шрейдер констатировал, что на внедрение экспериментального режима наш регион решился первым в стране. Нигде больше в России такой системы нет. «Она включает в себя всех охотников региона. Условия эксперимента позволят получить обратную связь от субъектов взаимодействия и сделать вывод, насколько удобен предлагаемый формат», – подчеркнул он. В дальнейшем, по его словам, охотничий билет, полученный в одном регионе (например, в той же Новосибирской области), будет действовать по всей стране.

Депутаты отметили, вопрос, действительно, важный. Ранее система выдачи охотразрешений неоднократно давала сбой и собирала огромные очереди. Введение электронной системы решит этот вопрос.

«Учитывая актуальность вопроса, считаем рациональным и правильным внедрение экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по выдаче электронного разрешения на добычу охотничьих ресурсов, – резюмировал председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин. – Даже если предположить, что эксперимент не удастся, именно для этого экспериментальный режим и нужен, чтобы все недочеты можно было легко выявлять и исправлять».

Режим планируется ввести на три года, в течение которых депутаты рекомендовали министерству природных ресурсов регулярно подводить предварительные итоги эксперимента.