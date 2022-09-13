«Такого больше нет нигде»: новосибирский опыт выдачи охотничьих билетов может распространиться на всю страну

Федор Туров
 
«Такого больше нет нигде»: новосибирский опыт выдачи охотничьих билетов может распространиться на всю страну
Фото пресс-службы ЗС Новосибирской области

Депутаты аграрного комитета  Заксобрания 13 сентября поддержали предложение исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерия Шрейдера установить экспериментальный режим по выдаче электронных охотничьих билетов, который, в перспективе, может быть тиражирован на всю страну.

Выдачу охотничьих билетов и разрешений на охоту предлагается полностью перевести на «цифру» – как и сведения о добыче. По мнению и.о. министра, это позволит, прежде всего, избавиться от огромных очередей и, главное, уберет почву для коррупции при получении документов.

«Такого больше нет нигде»: новосибирский опыт выдачи охотничьих билетов может распространиться на всю страну - Фотография

Новосибирские законодатели поддержали инициативы коллег из районов области

Валерий Шрейдер констатировал, что на внедрение экспериментального режима наш регион решился первым в стране. Нигде больше в России такой системы нет. «Она включает в себя всех охотников региона. Условия эксперимента позволят получить обратную связь от субъектов взаимодействия и сделать вывод, насколько удобен предлагаемый формат», – подчеркнул он. В дальнейшем, по его словам, охотничий билет, полученный в одном регионе (например, в той же Новосибирской области), будет действовать по всей стране.

Депутаты отметили, вопрос, действительно, важный. Ранее система выдачи охотразрешений неоднократно давала сбой и собирала огромные очереди. Введение электронной системы решит этот вопрос.

«Учитывая актуальность вопроса, считаем рациональным и правильным внедрение экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по выдаче электронного разрешения на добычу охотничьих ресурсов, – резюмировал председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин. – Даже если предположить, что эксперимент не удастся, именно для этого экспериментальный режим и нужен, чтобы все недочеты можно было легко выявлять и исправлять».

Режим планируется ввести на три года, в течение которых депутаты рекомендовали министерству природных ресурсов регулярно подводить предварительные итоги эксперимента.

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