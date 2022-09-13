Работы по укреплению берегов в районе села Красный Яр Ордынского района в этом году не состоялись, поскольку на соответствующий тендер не заявилось ни одного участника. Но в следующем году они обязательно должны состояться, поскольку чем дольше они откладываются, тем тяжелее и дороже окажутся в итоге. Все это представители минприроды обсудили 13 сентября в Заксобрании с депутатами комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

Проект изменений в государственную программу Новосибирской области «Охрана окружающей среды» депутатам комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям представил и.о. министра природных ресурсов Валерий Шрейдер. По его словам, проектом предусмотрено уменьшение расходов на текущий год в общей сумме 111,7 млн рублей.

Основную часть этой суммы внесло строительство берегоукрепительного сооружения Новосибирского водохранилища в районе села Красный Яр. На 88,2 млн рублей уменьшается финансирование из средств федерального бюджета и на 24,8 млн рублей – из средств областного бюджета. При этом было увеличено финансирование на 1 млн на разработку проектной документации – это пришлось сделать из-за того, что подорожали стройматериалы.

«Изначально на этот год по Красному Яру было заложено областных денег 21 млн рублей. Этих денег оказалось недостаточно?» – уточнил депутат Роман Яковлев.

«Не совсем, – ответил Валерий Шрейдер. – На строительство берегоукрепительных сооружений были выделены федеральные, областные, местные средства. Но когда провели конкурс, ни одного участника не заявилось. Поэтому работы решено перенести на следующий год с одновременной доработкой проектно-сметной документации для уточнения необходимых финансовых затрат».

Депутат Виктор Кушнир поинтересовался, что будет делать министерство, если деньги все же появятся, а желающих заняться этим делом снова не найдется. «Все заверения есть. Работы на контроле, в том числе в Совете Федерации», – подтвердил и.о. министра.

«Давайте смотреть правде в глаза. Мы пять лет занимались этим вопросом, – резюмировал председатель комитета Денис Субботин. – В 2016 году занялись этой проблемой – и до сих пор не можем ее решить. И я вижу, что не все упирается в нехватку средств. Проект оказался намного дороже, чем предполагалось, выше требования к организации, которая будет выполнять работы. Это федеральные деньги и достаточно серьезные. У нас есть понимание, какая организация могла бы выполнить данные работы? Как это технологически будет сделано? Вы готовы к тому, что в будущем году требования станут еще жестче? Что вы можете сделать, чтобы не случилось так: деньги появились, а мы не готовы?»

«Делаем все от нас зависящее», – ответил Валерий Шрейдер.

Указанные в повестке заседания «согласовать изменения госпрограммы» депутаты решили дополнить рекомендациями правительству области в целом и министерству природных ресурсов и экологии в частности. «Усилить работы по подготовке проекта берегоукрепления в районе Красного Яра. Активизировать работу с Минприроды РФ. При формировании проекта областного бюджета на 2023 год запланировать денежные средства на софинансирование с федеральным бюджетом берегоукрепительных работ в районе села Красный Яр», – подчеркнул Денис Субботин.

Что касается других проектов в сфере природопользования, планируется увеличить финансирование в сумме 1 млн рублей на выполнение проектных и изыскательских работ на реконструкцию объекта «Паводковый водосброс на реке Ирмень», на 983 тыс. рублей – на подготовку документации, необходимой для придания правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения лесного парка «Заельцовский бор».