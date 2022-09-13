Под Новосибирском открылась выставка, посвящённая истории НОВАТа

В селе Боровое Новосибирской области заработала выставка, посвящённая истории Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. В дальнейшем экспозицию планируют продемонстрировать жителям и других муниципальных образований.

Выставка, посвящённая истории строительства и творческого становления новосибирского оперного театра, открылась в Доме культуры им. В.С. Егорова села Боровое на днях. Как рассказали в пресс-службе НОВАТа, она организована на средства гранта областного минкульта и приурочена к 85-летию региона.

Экспозиция включает в себя 10 выставочных планшетов с архивными фотоматериалами и документами, которые, в частности, рассказывают о роли учреждения в сохранении мирового и советского культурного наследия в годы Великой Отечественной войны.

Жителям села Боровое, в том числе школьникам, проведут по выставке экскурсии.

Выставку подготовили сотрудники музея театра и МКУ «Социально-культурного объединение «Боровское» в рамках музейной культурно-просветительской программы «ДНК. Театр. Музей», направленной на популяризацию отечественной истории и культуры среди молодёжи.

В дальнейшем выставку планируется размещать и на других площадках региона.

Напомним, в Новосибирском оперном театре работает выставка костюмов оперы «Царская невеста», премьера которой состоится в НОВАТе 15 и 16 сентября.