Тезис об особом статусе Академгородка стал частью программы Валентина Пармона на выборах нового руководителя Сибирского отделения РАН.

12 сентября 2022 года в Малом зале Дома ученых СО РАН состоялась встреча академика РАН Валентина Пармона в качестве кандидата на должность председателя Сибирского отделения РАН с научной общественностью и жителями новосибирского Академгородка.

Ученый представил свою программу, с которой он выдвигается на второй срок на посту председателя СО РАН (впервые Валентин Пармон выиграл выборы в 2017 году).

Многие тезисы выступления академика перекликаются с ранее его опубликованной статьей «Сибирское отделение РАН: взгляд в ближайшее будущее». Ряд пунктов программы способны вызвать интерес не только у его потенциальных избирателей (напомним, на выборах главы СО РАН голосуют только академики и члены-корреспонденты РАН). В частности, Валентин Пармон настаивает на том, что для развития Новосибирского научного центра необходимо решить вопрос о законодательном закреплении территории ННЦ и придании ей особого юридического м административного статуса. «Сейчас мы являемся лишь частью Советского района города Новосибирска, и в таком статусе сложно говорить о каких-то масштабных программах инфраструктурного развития, в том числе – реализации проекта «Смарт-сити» и других», – заключил он.

Выборы председателя СО РАН должны пройти 21 сентября 2021 года в Москве на общем собрании Сибирского отделения. На первый взгляд, интриги не ожидается и на них должен одержать уверенную победу Валентин Пармон.

Надо отметить, что в первый раз нынешний глава СО РАН выиграл выборы в ходе упорной борьбы с академиком Сергеем Алексеенко, получив в итоге 78 голосов из 151, участвовавших в голосовании. И хотя в этот раз очевидной борьбы нет, на недавнем заседании президиума СО РАН (по данным наших источников) его кандидатуру поддержало 19 членов Президиума, а еще 16 – отдали голоса в пользу его конкурента, директора Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН академика Игоря Бычкова. Такие результаты обещают Валентину Пармону победу на предстоящем голосовании, но уверенной ее по-прежнему не назовешь.