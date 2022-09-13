Подозреваемого в мошенничестве новосибирского адвоката взяли под стражу

В Новосибирске арестована адвокат, которая, как предполагается, взяла со своего клиента деньги, пообещав смену показаний потерпевшего, однако слова не сдержала. Юрист будет находиться под стражей до ноября.

Как сообщили в управлении Судебного департамента Новосибирской области 13 сентября, Центральный район суд Новосибирска избрал адвокату Алле Холодковой (Журкиной) меру пресечения в виде нахождения под стражей до 6 ноября. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество.

Постановление в законную силу не вступило.

Уголовное дело было возбуждено на основании данных УФСБ России по Новосибирской области. Как сообщал НГС со ссылкой на свои источники, Алла Холодкова пообещала своему подзащитному, проходящему по делу о мошенничестве, уговорить потерпевшего изменить показания за 4 млн рублей, однако последний не пошёл навстречу юристу. В итоге клиент, успевший заплатить эти деньги Холодковой, обратился к правоохранителям.

Алла Холодкова принадлежит коллегии адвокатов «Титул». В организации от комментариев произошедшего отказываются.

Напомним, расследование аналогичного уголовного дела в Новосибирске было завершено в июле.