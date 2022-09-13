Более 440 млн рублей требуют взыскать с новосибирской «Торговой площади» за нарушение прав на товарные знаки

В арбитражный суд поступил иск о взыскании более 448 млн рублей с новосибирской компании «Торговая площадь». Истец потребовал взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Иск к компании «Торговая площадь» подало московское АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (ЧМПЗ) в конце июля текущего года. Заявление к производству принял арбитражный суд Новосибирской области. Кроме «Торговой площади», ответчиком по делу выступает новосибирское ООО «Самобранка».

Согласно документам, «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» потребовал взыскать компенсацию с новосибирского производителя и организации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Предположительно, речь идет о товарных знаках «Бородинская», «Губернские» и «Губернская», правообладателем которых выступает истец. На сайте ЧМПЗ указано, что такие наименования имеются в том числе у колбасных изделий.

Отметим, в конце августа в суд поступили ходатайства от ответчиков о приостановлении производства по делу до вынесения решения по возражениям против предоставления правовой охраны товарным знакам, однако арбитраж отклонил заявления, так как не нашел правовых оснований для их удовлетворения.

Судебное заседание по делу назначено на 27 сентября. Участвующим лицам предложено представить результаты рассмотрения дела в Роспатенте.

По данным Rusprofile, ООО «Торговая площадь» зарегистрировано в 1997 году в Новосибирске, соучредителями организации являются Игорь и Олег Зыряновы (по 30% и 70% доли компании). Основной вид деятельности организации — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Отметим, совладельцами ООО «Самобранка», которое является вторым ответчиком по исковому заявлению, также выступают Олег и Игорь Зыряновы (50% и 25% доли компании). Оставшиеся 25% доли принадлежат Артему Зырянову.

Зыряновы числятся соучредителями отдельных юридических лиц, в том числе ООО Торговый дом (ТД) «Торговая площадь», ООО «Сибпельмени», ООО «Русская Сказка», ООО «Реал» и другие. Добавим, в типовой форме договора поставки колбасных изделий и мясных деликатесов компании «Торговая площадь» поставщиком выступает ООО ТД «Торговая площадь».

Как сообщается на сайте новосибирского производителя, «Торговая площадь» — мясоперерабатывающий завод с развитой франчайзинговой сетью магазинов под одноименным брендом. Организация выпускает более 400 видов мясных изделий под маркой «Торговая площадь».