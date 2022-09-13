Суд не пересмотрел приговор директору новосибирского батутного центра, где пострадали дети

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор директору новосибирского батутного центра «Эверси» (ООО «Скайзон») Андрею Кожевникову, которому в апреле было назначено наказание в виде условного срока за предоставление небезопасных услуг. В учреждении получили травмы десять детей.

Приговор 28-летнему предпринимателю в апреле текущего года вынес Железнодорожный районный суд, напомнили в прокуратуре Новосибирской области 12 сентября.

Андрею Кожевникову было назначено наказание по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года и штрафом 100 тыс. рублей. При этом учитывались положительные характеристики подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Как установил суд, в спортивном центре Кожевникова, где обучались дети, не соблюдались требования безопасности. В результате с конца 2016 до конца 2017 года в учреждении при прыжках на батуте пострадали 10 детей, их здоровью был нанесён лёгкий, средний и тяжкий вред.

«Программа занятий с детьми включала сложно-координационные прыжки, инструкторы-консультанты не имели необходимой квалификации, потребители не информировались о рисках травмирования, медицинские работники в спортивном центре отсутствовали, а медицинские, возрастные и психофизические особенности несовершеннолетних должным образом не учитывались», — объяснили в областной прокуратуре.

В ходе судебного заседания Кожевников свою вину не признал и назвал инциденты несчастными случаями.

С приговором не согласились защитники предпринимателя, они подали апелляционную жалобу, настаивая на невиновности директора учреждения. Однако решением областного суда от 12 сентября их заявление было отклонено.

ООО «Скайзон» зарегистрировано в 2014 году и ликвидировано в сентябре 2018 года. Андрей Кожевников возглавил компанию в 2016 году. До этого её директором был производитель спортивного, в том числе батутного оборудования «Юнитрамп» Роман Сотников, которому принадлежит 50% акций ООО «Скайзон». В июле 2021 года суд приговорил Сотникова к году и шести месяцам лишения свободы условно со штрафом в 100 тыс. рублей по статье об оказании небезопасных услуг.