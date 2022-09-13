Кибербезопасность и импортозамещение: Андрей Травников обозначил приоритетные направления развития IT-отрасли

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) отмечает в эти дни свой 70-летний юбилей. Поздравляя преподавателей и студентов вуза, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заострил внимание на важности специализации учебного заведения в настоящее время.

СибГУТИ на протяжении 70 лет остается лидером среди отраслевых вузов. Андрей Травников на встрече с коллективом отметил, что это «очень не просто в отрасли, которая быстрее всех меняется в сегодняшнем мире». «Также непросто быть университетом-лидером в Новосибирской области – регионе, где отрасль телекоммуникаций и информатики развивается быстрее, чем в других регионах», – сказал в своей поздравительной речи глава региона.

По численности обучающихся на IT-специальностях Новосибирская область входит в ТОП-10 по стране – 8-е место по итогам 2020 года и абсолютный лидер за Уралом. Однако, по мнению Андрея Травникова, не надо обольщаться, потому что дефицит кадров сохраняется. «Многие компании тянутся в наш регион, создают здесь свои подразделения и новые рабочие места. Новосибирская область становится Меккой для создания Центров обработки данных – у нас уже открыто 8 ЦОДов и в перспективе будет ещё 7. Отрасль развивается, и потребность в кадрах очень высокая, несмотря на все сложности и изменения, вызванные ситуацией в геополитике и макроэкономике. Новые вызовы, связанные с импортозамещением и в «железе», и в софте, требуют много специалистов. В частности, правительство региона, органы власти Новосибирской области активно переходят на отечественные решения, как аппаратные, так и программные. Данная работа ведется правительством региона в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Также очень актуальна тема кибербезопасности. Не только властные структуры, но и многие компании сегодня занялись усилением своих подразделений кибербезопасности, и спрос на специалистов этого направления также будет расти. Соответственно, главный новосибирский вуз этой отрасли также должен откликаться на эти вызовы. Уверен, у коллектива это получится. Новосибирская область ждёт от вас быстрых результатов», – цитирует Андрея Травникова пресс-служба правительства области.

СибГУТИ находится в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации. Вуз сегодня является базовым образовательным комплексом министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах, крупным научно-образовательным центром развития средств связи и информационных технологий. За прошедшие годы было подготовлено свыше 65 тысяч специалистов отрасли связи.