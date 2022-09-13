В Красноярске выбрали мэра города

На сессии городского совета депутатов Красноярска 13 сентября выбрали нового мэра города. Им стал теперь уже бывший исполняющий обязанности градоначальника, единоросс Владислав Логинов.

За Владислава Логинова проголосовали 25 депутатов, сообщает «Проспект мира».

На завершающем этапе выборов вместе с Владиславом Логиновым на пост мэра претендовал глава Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский. Однако на «финишной прямой» запомнившийся эпатажным видеоклипом кандидат призвал депутатов голосовать за своего конкурента, что и сделали народные избранники. При этом четверо не опустили выданные бюллетени в урну.

Владислав Логинов родился в Ачинске Красноярского края в 1967 году. Окончил Ачинское авиационное техническое училище им. 60-летия ВЛКСМ по специальности «Авиационное приборное оборудование (техник-электрик)». С 1984 года он работал в авиационной сфере, в том числе на руководящих должностях. В 2000 году Логинов отучился в Калининградской высшей школе управления, а позже – в СФУ по специальностям «Экономика и управление на предприятиях в строительстве» и «Строительство инженерной инфраструктуры и дорог».

В администрации Красноярска Владислав Логинов работает с 2012 года. В 2017 году он участвовал в выборах мэра, однако взял самоотвод в пользу однопартийца Сергея Ерёмина и стал заместителем главы города. После ухода Ерёмина с поста мэра Логинова назначили исполняющим обязанности градоначальника.

Кроме того, в начале 2021 года Владислав Логинов принимал участие в выборах главы Норильска.

В Красноярске прямые выборы мэра отменены. Главу города из отобранных комиссией кандидатов выбрали депутаты горсовета на сессии во вторник. Конкурсная комиссия, состоящая из представителей городского совета и губернатора края, работала 8 и 9 сентября. Всего на пост мэра претендовало 20 человек. Владислав Логинов подал заявку на участие в процедуре последним, его избрание считалось наиболее вероятным.