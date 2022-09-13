Новосибирск вошел в ТОП-10 городов- миллионников страны по уровню озеленения

Новосибирск вошел в список самых зеленых городов-миллионников России. Столица Сибири находится на восьмой строчке рейтинга.

Исследование проводили специалисты АО «Терра Тех», дочерней компании АО «Российские космические системы», входящего в Госкорпорацию «Роскосмос». Сотрудники организации использовали актуальные данные отечественной космосъемки с группировки аппаратов Канопус-В.

«Площадь древесного озеленения каждого города была подсчитана в границах территории с наиболее плотной застройкой, где живет и проводит время большинство людей. <…> Для сравнения городов мы рассчитали общую площадь зеленых зон и их долю в площади районов наиболее плотной застройки», — сообщили специалисты.

Согласно исследованию, первое место по уровню озеленения заняла Пермь. Доля зеленых насаждений в этом городе составила 35,9%. На втором месте находится Екатеринбург с результатом в 31%. Третье место заняла Уфа — 30,9%, Самара оказалась на четвертой строчке рейтинга (30,3%).

В ТОП-10 самых зеленых городов-миллионников страны также вошли Воронеж (23,3%), Ростов-На-Дону (22,6%), Москва (18,10), Новосибирск (17,00), Нижний Новгород (16,00%) и Волгоград (15,90%). Красноярск находится на 13 месте рейтинга (доля зеленых насаждений составила (9,30%), Омск —на 15 месте (8,60%). Всего в России насчитывается 16 городов-миллионников.

«Новосибирск – восьмой в списке миллионник и крупнейший город Сибири, важный научный центр. Имеет статус миллионника с 1970 года. Просторный город активно благоустраивает парковые зоны и прокладывает экотропы. Не очень высокий процент древесной растительности в городе частично компенсируется окружающими лесами», — указано в исследовании.

Напомним, в середине июля рейтинг городов по доле зеленых насаждений составила аналитическая компания Marketing Logic. По результатам исследования, Новосибирск вошел в список ТОП-5 самых «зеленых» городов-миллионников России.