«Расцветай на Авиастроителей»: квартиры от 3,35 млн в популярной у новосибирцев локации

«Расцветай на Авиастроителей» – новый проект ГК «Расцветай» в Дзержинском районе Новосибирска на пересечении улиц Авиастроителей и 25 Октября.

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в Дзержинском районе на пересечении улиц Авиастроителей и 25 Октября. В 1930-х этот район строили как маленький город внутри Новосибирска. Эту локацию очень любят новосибирцы за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие зеленых зон.

Проект ГК «Расцветай» переменной этажности — 18, 9 и 25 этажей. Квартал спроектирован с учетом всех современных урбанистических трендов и запросов новосибирцев комфортное жилье. Все секции образуют приватный, безопасный двор с детской игровой площадкой, workout комплексом и зоной отдыха.

На первом этаже располагаются коммерческие помещения, спроектированных с учетом требований современного стрит-ритейла – высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки. Здесь разместятся кафе, детские центры и салоны красоты. Это предоставит жителям квартала разнообразные возможности для досуга и отдыха.

Продуктовые магазины «Пятерочка», «Ярче», «Магнит», «Мария — Ра», общеобразовательные школы №153, №26 и №36, гимназия №12, детские сады №329 и №262, центр детского творчества, поликлиника №12, медицинские центры, 4 бассейна, 2 фитнес-зала, стадионы «Чкаловец» и ледовый дворец спорта «Сибирь» — все находится в шаговой доступности.

Удачное расположение квартала — 2 минуты до трамвайной остановки, 10 минут ж/д станции «Новосибирск-Восточный», 10 минут на машине до метро «Заельцовская» и пл. Калинина — позволяет быстро добраться до любой точки Новосибирска.

Благоприятному климату «Расцветай на Авиастроителей способствует большое количество «зеленых зон».

По соседству с с «Расцветай на Авиастроителей» сквер «Авиаконструктора Антонова». Основная достопримечательность которого памятник знаменитому гражданскому самолёту Ан-2. Также в шаговой доступности сквер им. Калинина и сквер Победы. В обеих парковых зонах есть всё для комфортного активного отдыха взрослых и детей.

В 15 минутах ходьбы «зеленая жемчужина» Новосибирска — парк Сосновый бор, где можно неспешно прогуляться по тенистым аллеям, заняться спортом или посетить городское мероприятие.

Особенное внимание уделено проработке планировочных решений. В основу проектирования заложены принципы эргономики, эффективные планировки с функциональным пространством. В ассортименте квартиры от 23 кв.м. и до 75 кв.м., коммерческие помещения. Жилье сдается с отделкой white box.

Покупая квартиру в квартале с «Расцветай на Авиастроителей», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

ООО «СЗ «Лаванда». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк и др.

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