В международном аэропорту Новосибирска проведут техперевооружение за 430 млн рублей

В новосибирском международном аэропорту Толмачёво проведут работ по техперевооружению воздушного пункта пропуска. Начальная цена контракта достигает 430 млн рублей.

В Новосибирске объявили поиск подрядчика на выполнение работ по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска в новосибирском международном аэропорту Толмачёво. Информация о закупке размещена на сайте госзакупок 12 сентября, она проводится в виде открытых переговоров. Заказчиком работ выступает АО «Аэропорт Толмачево».

Согласно документам, в виды работ входят, в частности, закупка оборудования и технических средств, их поставка на объект, проведение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ. Пункт пропуска аэропорта необходимо обеспечить комплексами информационно-технических систем пограничного, таможенного, ветеринарного, фитосанитарного контроля. Его также оснастят системами безопасности, связи, электроснабжения, часофикации, кабельного телевидения, радиофикации, речевого оповещения и другим.

«При выполнении работ по техническому перевооружению ВПП Новосибирск обеспечить соответствие требованиям проектной документации: присоединение инженерного оборудования систем жизнеобеспечения и электроснабжения к инженерным сетям и системе электроснабжения АВК Новосибирск; проведение специальных проверок и специальных исследований основных и вспомогательных технических средств в необходимом объеме; поставку и монтаж технических средств контроля государственных контролирующих органов, вспомогательного оборудования, мебели и имущества», — указано в документах.

Для получения доступа к проектной документации необходимо иметь лицензию ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Отметим, в документах также размещена таблица к заявке на участие в закупке, в которой указаны наименования работ. В них вошли инженерные, электрические системы, виброакустическая защита помещений, технические средства специальной проверки документов, в том числе пропускной модуль паспортного контроля для основного пассажиропотока и другое.

Указано, что работы должны быть полностью завершены до 30 июля 2023 года. Начальная цена по контракту составляет 430,1 млн рублей. Подать заявку на участие в открытых переговорах для выполнения работ по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска в международном аэропорту Толмачёво можно до 17 октября, подвести итоги закупки планируется 28 октября.

Напомним, в Новосибирске проводится реконструкция международного аэропорта Толмачёво. В рамках работ на объекте завершается возведение нового терминального комплекса, ведется реконструкция аэродромного комплекса воздушной гавани.

В конце августа стало известно, что в Новосибирскую область поступят дополнительные федеральные средства на реализацию крупных инфраструктурных проектов. 708 млн рублей выделят на реконструкцию аэропорта Толмачёво.