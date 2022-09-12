Теплая погода вернется в Новосибирск во второй половине сентября

Во второй половине сентября в Новосибирске ожидается теплая погода. Дневная температура воздуха поднимется в городе до +25 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, в ближайшие дни в Новосибирске установится прохладная погода. Так, с 13 по 18 сентября в городе дневная температура воздуха составит +14…+16 градусов, без осадков. Ночью в эти дни столбик термометра опустится до отметки +2…+5 градусов.

С 19 сентября в городе ожидается потепление. Так, днем 19 сентября в Новосибирске воздух прогреется до +21 градуса, 20 сентября — 18 градусов выше нуля. 21 сентября температура воздуха составит +20 градусов, при этом 22 числа столбик термометра поднимется до +25 градусов. 23 сентября температура воздуха в Новосибирске составит +17 градусов, 24 сентября — 19 градусов выше нуля.

Теплая погода вновь прогнозируется 25 сентября. В этот день воздух прогреется до +24 градусов. С 26 сентября в город придет похолодание до +10 градусов. В последние дни сентября температура воздуха в Новосибирске днем составит +12…+14 градусов, 30 сентября — 9 градусов выше нуля.

По данным «Яндекс.Погоды», максимальная температура воздуха во второй половине сентября в Новосибирске составит +13 градусов, минимальная — 9 градусов выше нуля. В городе ожидается пасмурная погода.