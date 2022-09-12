10-11 сентября 2022 года в Академгородке прошел очередной Конгресс выпускников Новосибирского государственного университета. На этом, уже ставшем традиционным мероприятии обсуждали состояние НГУ, и то, как «альма матер» участников Конгресса будет развиваться в новых условиях. В ходе мероприятия также был выбран новый президент ассоциации «Союз НГУ».

Одним из важных пунктов повестки мероприятия стали изменения в его руководящих органах. Согласно новому механизму, теперь избранный президент ассоциации «Союз НГУ» (которая, собственно, является организационной формой объединения выпускников) будет занимать этот пост в течение двух лет. Но преемника будут выбирать за год до истечения его полномочий. На протяжении года, находясь в статусе «президент-элект» он будет входить в курс дел, а уже потом станет полномочным руководителем.

Напомним, годом ранее Ирину Травину на посту президента ассоциации сменил Дмитрий Верховод. А на нынешнем Конгрессе в качестве его преемника был выбран Иван Благодырь.

Напомним, что Иван Благодырь родился в 1970 году в Бишкеке. Он закончил знаменитую физматшколу при НГУ, а после – физический факультет университета. Свою карьеру он начинал в сфере энергетики. В 1997-2001 гг. Иван Благодырь занимал позицию заместителя генерального директора по маркетингу и финансам АООТ «Красноярская ГРЭС-2», в 2001-2003 годах был первым заместителем генерального директора по финансам и обеспечению производства ОАО «Кузбассэнерго». С 2003 по март 2007 года работал генеральным/исполнительным директором Красноярской ГРЭС-2, затем — генеральным директором ОАО ОГК-3. В 2008-2012 годах был генеральным директором ОАО «РАО Энергетические системы Востока», РАО «ЭС Востока». Также занимал посты советника председателя правления ОАО РАО «ЕЭС России», управляющего директора бизнес-единицы «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России».

В 2012 году Иван Благодырь был назначен генеральным директором ЗАО «Инновационная компания САН» после скандала с уходом основателя компании Владислава Мирчева. С июня 2012 по октябрь 2013 года Иван Благодырь занимал позицию заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока. С декабря 2014 года исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области. В 2016 году был назначен на должность заместителя председателя Сибирского отделения РАН.

В феврале 2019 года он был задержан и осужден по ст. 33 и ст. 160 УК РФ (соучастие в преступление и растрата). Впрочем, это уголовное дело никакого отношения к его работе в СО РАН не имело, по версии следствия, в период с 2009 по 2011 год, находясь на посту гендиректора холдинга «РАО ЕЭС Восток», Благодырь выступил подстрекателем к растрате более 250 млн рублей руководством Дальневосточной энергетической компании.

В сентябре 2020 года суд Владивостока удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Благодыря.