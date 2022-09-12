Стала известна дата начала отопительного сезона в Новосибирске

В мэрии Новосибирска назвали дату начала отопительного сезона в городе. По данным городских властей, с 15 сентября в Новосибирске запланировано подключение к теплу, в частности, больниц и детских садов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о старте отопительного сезона в городе. Согласно документу, он начнется в городе с 15 сентября.

Так, с 15 сентября в Новосибирске начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием детей, а также дошкольных образовательных организаций. С 19 сентября теплоснабжающие организации города обеспечат подключение тепловой энергии «иных объектов».

«Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, руководителям управляющих организаций, организаций бюджетной сферы и организаций, имеющих на балансе источники тепловой энергии, тепловые сети, принять необходимые меры по обеспечению подключения теплоснабжения потребителей в соответствии с законодательством», — указано в документе.

При этом отметим, что 8 сентября в Новосибирске подключились к теплу первые три объекта. Об этом сообщила пресс-служба СГК. Речь идет о жилом многоэтажном доме на ул. Лазарева, 22, родительном доме при городской клинической больнице №1 и ГБУ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет».

«Действие постановления не распространяется на многоквартирные дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений установлены условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата начала отопительного периода», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Напомним, в 2021 году отопительный сезон начался в Новосибирске с 20 сентября. В социальные учреждения города тепло стало поступать уже с середины сентября.