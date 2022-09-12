Новосибирские ветераны и сотрудники ФСБ возложили цветы к памятнику Дзержинскому в честь юбилея революционера

В Новосибирске прошла акция, приуроченная к 145-летию со дня рождения революционера Феликса Дзержинского. Её участники возложили цветы к памятнику политическому деятелю.

В возложении цветов в парке имени Феликса Дзержинского 12 сентября приняли участие сотрудники регионального управления ФСБ, ветераны боевых действий, общественные деятели и представители патриотических объединений.

К акции также присоединились новосибирские спортсмены, в том числе олимпийская чемпионка, баскетболистка Ирина Минх, сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.

Феликс Дзержинский родился 11 сентября 1877 года. В царское время он был профессиональным революционером, занимался подпольной политической деятельностью. В октябре 1917 года Дзержинский принял участие в свержении Временного правительства в качестве члена Петроградского Военно-революционного комитета.

В декабре 2017 года революционер стал председателем комитета по борьбе с контрреволюцией и саботажем основанной им Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). До 1926 года Дзержинский возглавлял советские органы государственной безопасности, совмещая руководящие обязанности с другими государственными должностями.

Умер Феликс Дзержинский 20 июля 1926 года в возрасте 48 лет после выступления на объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б). Причиной его смерти называют сердечный приступ.