На Алтае подвели итоги муниципальных выборов

По предварительным итогам выборов в представительные органы муниципалитетов Алтайского края и Республики Алтай 11 сентября большинство голосов набрали представители «Единой России». Соответствующие данные приводит Центризбирком РФ.

Как следует из опубликованных данных ЦИК России, на выборах в городскую думу Барнаула Алтайского края ЕР получила 47,98% голосов.

КПРФ набрала 15,49% голосов, «Справедливая Россия – За правду» — 8,99%, партия «Новые люди», представители которой, по предварительным итогам, впервые пройдут в гордуму, — 8,41%, ЛДПР – 8,30%, «Коммунисты России» — 3,57%, «Партия пенсионеров» — 2,86, «Зелёные» — 1,43%, «Родина» — 0,51%.

Явка на избирательные участки Барнаула, по данным на 18 часов 11 сентября, составила 13,6%. В целом по Алтайскому краю этот показатель составил 19,3%.

На выборах в городской совет Горно-Алтайска Республики Алтай «Единая Россия» получила 20 мест из 21. Один мандат достался самовыдвиженцу от «Партии дела». Явка на избирательные участки города составила более 30%.

Напомним, что итоги Единого дня голосования, который прошёл в российских регионах 11 сентября, также подвели в Новосибирской и Томской областях, Норильске и Омске.