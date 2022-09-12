Студент университета вуза в Сибири пойдет под суд за сбор взяток преподавателям

В Красноярском крае студент университета предстанет перед судом по обвинению в покушении на посредничество в передаче взяток преподавателям. Фигурант дела подыскивал студентов вуза, имеющих задолженности по учебе.

В Красноярском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении студента Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 21-летний студент лечебного факультета КрасГМУ в период с августа по октябрь 2021 года подыскивал студентов университета, которые имели академические задолженности по учебным дисциплинам и хотели получить по ним положительные оценки.

В роли посредника обвиняемый получал от студентов взятки от 20 до 40 тыс. рублей, после чего передавал деньги преподавателям через других лиц. При этом часть денежных средств фигурант дела оставлял себе.

«Обвиняемому не удалось довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как посредники не передавали деньги преподавателям, а подделывали их подписи в зачетных книжках и электронном журнале», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, студент обвиняется в совершении 7-ми эпизодов преступлений по ч.3 ст. 30 п. «а» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Отмечается, что уголовные дела в отношении еще 10 студентов находятся на рассмотрении в суде. Их обвинили в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ).

Напомним, в начале сентября в Красноярске вынесли приговор экс-завкафедрой СибГУ им. М.Ф. Решетнева по делу о мошенничестве и взяточничестве. Преподавателю назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.