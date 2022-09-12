10 сентября в Новосибирске прошел традиционный Сибирский фестиваль бега – XXV полумарафон памяти Александра Раевича, который в очередной раз собрал тысячи бегунов на главной площади столицы Сибири.

Участники большого легкоатлетического праздника пробежали разные дистанции по одной из самых красивых улиц Новосибирска – Красному проспекту. Официальным партнером фестиваля выступил ПСБ.

«ПСБ активно содействует спортивным проектам и развитию спорта по всей стране, поэтому мы с радостью вновь стали партнером Федерации легкой атлетики Новосибирской области, – отметил управляющий Сибирским филиалом ПСБ Денис Голубев. – Мы планируем и дальше совместно с федерацией культивировать здоровый образ жизни и прививать любовь к бегу. В этом году на старт корпоративной эстафеты полумарафона вышло четыре команды от ПСБ. Примечательно, что количество сотрудников банка, участвующих в фестивале бега, с каждым годом возрастает. Уверен, что этот тренд сохранится».

По его словам, ПСБ на протяжении многих лет поддерживает спортивные мероприятия, федерации и профессиональные клубы, вносит вклад в развитие спортивной инфраструктуры в российских регионах, популяризирует культуру спорта среди сотрудников банка и жителей страны.