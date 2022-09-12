В Новосибирской области зафиксировали рост младенческой смертности. В регионе самый высокий показатель смертности среди субъектов Сибирского федерального округа.

Данные о младенческой смертности по субъектам Российской Федерации опубликовал Росстат. Как сообщают специалисты ведомства, в Новосибирской области умерли 89 младенцев в январе – июле 2022 года. За аналогичный период прошлого года в регионе скончался 81 ребенок в возрасте до 1 года.

Новосибирская область стала лидером по младенческой смертности в регионах Сибири. Второе место «антирейтинга» занял Красноярский край, где в 2022 году скончались 80 младенцев, при этом в 2021 году в регионе умерли 85 детей.

Третье место у Иркутской области — 77 детей (в 2021 году — 82). В Кузбассе за первые семь месяцев текущего года умерли 70 детей (2021 год — 72), в Алтайском крае — 41 ребенок (2021 год — 59).

Самая низкая младенческая смертность в 2022 году среди субъектов СФО зарегистрирована в Республиках Хакасия (14 детей) и Алтай (16 младенцев). Всего в регионах Сибири в 2022 году умерли 469 младенцев, в 2021 году — 501.

При этом отметим, что в Дальневосточном федеральном округе самый высокий показатель младенческой смертности зафиксирован в Приморском крае — 62 ребенка.

Напомним, в начале сентября в Новосибирске открылся специализированный кабинет вакцинации для беременных.