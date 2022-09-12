Мэр Новосибирска подписал меморандум о дальнейшем сотрудничестве с Минском

Новосибирск и Минск подписали меморандум о дальнейшем развитии побратимских отношений. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, договор «о породнении городов» был заключен еще десять лет назад.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть совершил рабочий визит в столицу Белоруссии — Минск. В рамках поездки 10 сентября глава города и председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев подписали меморандум о дальнейшем развитии побратимских отношений.

Как сообщает пресс-центр мэрии, отношения между Новосибирском и Минском начали развиваться с 2000 года на уровне взаимодействия торгово-промышленных палат городов. В 2003 году между администрацией города и Минским горисполкомом было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, а в 2012 году — договор о породнении городов.

«На протяжении многих лет мы сохраняем традиции и продолжаем сотрудничество между Новосибирском и Минском. Сегодня в целях дальнейшего развития побратимских отношений был подписан меморандум, который позволит осуществлять совместные проекты в культурной, транспортной, промышленной и научной сферах», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам мэра, особое значение имеет совместная деятельность городов в патриотическом воспитании детей. «В Новосибирске и Минске сохранились Посты № 1, ребята регулярно проводят слеты. В этом году новосибирские школьники съездили в Белоруссию: посетили Брестскую крепость и ряд мемориальных комплексов, это произвело на детей колоссальное впечатление», — сказал глава города.

Города осуществляют сотрудничество в торгово-экономической сфере. Так, при поддержке мэрии в Новосибирске проводились Дни Республики Беларусь, национальные выставки, ярмарки белорусских товаров с участием минских производителей. В июне текущего года город посетила делегация соседнего государства во главе с председателем концерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной. На встрече обсуждались перспективы открытия Белорусского торгового дома в столице Сибири для розничной продажи белорусских товаров.

В рамках развития побратимских отношений города также осуществляют сотрудничество в сферах образования, спорта и молодежной политики, транспорта. В 2016 году было создано совместное предприятие ООО «БКМ Сибирь», которое осуществляет модернизацию подвижного состава электрического транспорта в Новосибирске, в 2020 году город закупил газомоторные автобусы белорусского производства.

«По словам главы Новосибирска Анатолия Локтя, взаимное уважение и теплые душевные отношения являются залогом успеха совместных проектов и дружбы в будущем и подписанный меморандум стал тому подтверждением», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.