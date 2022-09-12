Подведены итоги 26-го Национального независимого архитектурного рейтинга «Золотая капитель». Высшей награды рейтинга удостоились два проекта из Новосибирска.

Итоги архитектурного рейтинга «Золотая капитель» были подведены в Новосибирске во время «Сибирского строительного форума 2022», который прошел с 7 по 9 сентября. Жюри выбирали лучшие проекты из 95 работ, которые представили архитекторы из России, Израиля и Беларуси. Среди российских городов-участников – Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Гродно, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Кемерово, Москва, Нагария, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Псков, Рстов-на-Дону, Саратов, Сочи, Штутгарт и Ярославль.

GRAND PRIX рейтинга «Золотая капитель» присужден проекту из Нижнего Новгорода «Конгресс-центр на Ярмарочной площади, павильон № 2». «Основная задача была сделать объект, который не подавлял бы здания Главного ярмарочного дома, как основного акцента площади. Было выбрано лаконичное простое решение с отсылом к античной архитектуре, но с современными интерпретациями. Идея ритмичных пилонов, которые при движении по ул. Советской поворачиваются таким образом, что остекление и внутренние убранства павильона движутся параллельно с наблюдающим, создавая эффект живого фасада, который движется вместе с тобой», – говорится в заявке на рейтинг.

Лидером рейтинга стал парк Веретьево в Московской области. Парк был задуман таким образом, чтобы быть доступным и эстетичным в любое время года и – благодаря подсветке – дня и ночи. Посетители парка приглашаются на прогулку мимо архитектурных инсталляций, воскрешающих элементы традиционной русской парковой культуры и одновременно пародирующие их.

Среди шести, удостоенных высшей награды «Золотой капители», два новосибирских проекта. Это «Инские холмы». Многофункциональный комплекс с гостиницей и мостовым переходом через ул. Большевистская в Октябрьском районе Новосибирска (проект ООО «Студия КиФ» под руководством Валерия Филиппова, застройщик ООО Специализированный застройщик «ВКД-3», входит в группу компаний «ВербаКапитал») и «Дом Архитектора» в коттеджном поселке «Европейский» (Архитектурное бюро YURAKULIKOV во главе с Юрием Куликовым).

Кроме того, специальным дипломом I степени удостоен проект жилого комплекс ApartRiver (проект ООО «Студия КиФ», застройщик ГК «СМСС»).

Как отметил в разговоре с «Континентом Сибирь» архитектор Валерий Филиппов, это не первая победа его команды в «Золотой капители», но первая среди высших наград рейтинга. «Конечно, приятно получить столь высокую награду. Главная статуэтка рейтинга теперь в новой модификации – голова с извилинами, красивая и тяжелая. И я рад за заказчиков, чьи объекты получили высокую оценку профессионального сообщества», – отметил архитектор.

Напомним, новосибирские архитекторы также победили в фестивале «Зодчество в Сибири».