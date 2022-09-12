В Норильске предварительно определили партийный состав горсовета

В Норильске Красноярского края подведены предварительные итоги голосования в городской совет депутатов, состоявшегося 11 сентября. В этом году процедура впервые прошла по новой системе – большинство кандидатов выбирали прямым голосованием, а не по спискам.

Как сообщил в своём Telegram заместитель губернатора региона Сергей Пономаренко, 28 из 35 мандатов достались «Единой России». Вице-губернатор уточнил, что из 28 депутатов от ЕР восемь избраны по списку и 20 – по семи трёхмандатным округам.

По данным Сергея Пономаренко, ещё три мандата достались ЛДПР и по одному – представителям партий КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» и «Зелёные».

11 сентября в Норильске также прошли выборы депутатов в органы власти муниципальных образований. По их общим итогам «Единая Россия» получила 80,28% мандатов, или 224 из 279. КПРФ досталось 16 мандатов (5,73%), партии «Справедливая Россия – За правду» — 11 (3,94%), ЛДПР – 10 (3,58%), «Зелёным» — два (0,71%), партиям «Новые люди» и «Яблоко» – по одному (0,35%), самовыдвиженцам – 14 (5,01%).

До этого депутатов в городской совет Норильска выбирали в сентябре 2017 года. «Единой России» тогда досталось 25 из 35 мандатов, ЛДПР – пять, «Справедливой России» — три, а экологической партии «Зелёные» — два.

Напомним, что в марте текущего года система муниципальных выборов в Норильске была изменена. Согласно нововведению, большинство депутатов избираются не по партийным спискам, а прямым голосованием. Так, из 35 депутатов, которые войдут в новый состав горсовета Норильска, 14 будут избраны по партийным спискам и 21 – по семи мажоритарным избирательным округам.