В Арбитражном суде Новосибирской области находится несколько исков мэрии Новосибирска к оператору наружной рекламы, работающему под брендом «Дизайнмастер».

Мэрия Новосибирска в лице управления художественного облика города обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Рекламные технологии» (бренд Дизаймастер») о взыскании платы за фактическое пользование земельным участком в размере 18 661 316 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 606 044 рублей. Кроме того, муниципальное казенное учреждения города Новосибирска «Городской центр наружной рекламы» подал иск к этому же оператору о взыскании 199 825 рублей.

По мнению городских чиновников, оператор «самовольно использует для размещения своих рекламных конструкций земельные участки, право распоряжения, которыми принадлежит мэрии».

Ранее начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов в интервью «Континенту Сибирь» рассказал об оптимизации размещения наружной рекламы в Новосибирске. И отметил, что «до конца 2021 года участники рынка за свой счет, добровольно занимались демонтажом конструкций. Все, за исключением одного. Один оператор (Группа компаний «Дизайнмастер») решил, что добровольно демонтировать конструкции не будет».

Можно предположить, что это послужило началом противостояния мэрии и рекламного оператора. Напомним, в августе этого года ООО «Рекламные технологии» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о защите деловой репутации, которой, по мнению истца, нанесли ущерб КПРФ, а также Олег Хорошунов. А руководитель «Дизайнмастера» в Новосибирске Сергей Селезнев подал лично на Олега Хорошунова заявление в полицию о клевете.