Свыше 79% участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали на досрочных выборах губернатора Томской области. Явка на избирательных участках во второй день голосования составила более 23%.

Досрочный выборы губернатора Томской области проходят 10 и 11 сентября. Напомним, экс-глава региона Сергей Жвачкин покинул должность губернатора Томской области в начале мая по собственной инициативе, на посту он находился 10 лет. Временно исполняющим обязанности губернатора указом президента РФ был назначен Владимир Мазур.

На должность главы Томской области претендуют четыре кандидата, в том числе врио губернатора Владимир Мазур — «Единая Россия», депутат областной думы Галина Немцева («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер городской думы Томска Андрей Петров (КПРФ) и юрист Виктор Гринев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Как сообщается в телеграм-канале областной избирательной комиссии, промежуточная явка на выборах губернатора Томской области на 15:00 11 сентября составила 23,11%, проголосовали 168 775 избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Первомайском районе (38,3%).

На выборах губернатора области в 2022 году также применяется дистанционное голосование (ДЭГ). По данным сайта ДЭГ, в список участников электронного голосования вошли почти 25,8 тыс. человек. На 18:00 11 сентября проголосовало 20,5 тыс. избирателей, что составляет 79,82% от общего числа участников ДЭГ.