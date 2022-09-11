Секретарь Совета безопасности РФ совершит поездку в Сибирский федеральный округ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит с рабочей поездкой Кемеровскую область. Чиновник проведет совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности в регионах Сибири.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности (СБ) РФ. Отмечается, что секретарь СБ РФ посетит Кузбасс 12 и 13 сентября.

«Планируется, что секретарь Совета безопасности посетит ряд объектов, а также проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибири» — указано в сообщении.

В совещании примут участие полпред президента в СФО Анатолий Серышев, главы регионов Сибири, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Как сообщает пресс-служба СБ РФ, отдельное внимание на мероприятии предполагается уделить вопросам «предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера».

Напомним, весной 2022 года ряд российских регионов охватили масштабные природные пожары. Они затронули отдельные регионы Сибири, в том числе Красноярский край и Омскую область. В первом в начале мая из-за огня было уничтожено более 500 жилых домов в 16 населенных пунктах, в Омской области — более 200 жилых домов. Пожары стали причиной задержания главы города Называевска Омской области. По данным правоохранителей, огонь уничтожил не менее ста построек на шести улицах города.