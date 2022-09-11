Как проходят довыборы в Заксобрание Новосибирской области

Официальная явка на довыборах в Заксобрание по Новосибирской области по одномандатному округу № 4 составила 28,88%. На округе №10 явка – 19,76%.

В Новосибирской области стартовал третий день голосования на дополнительных выборах в Законодательное собрание Новосибирской области. По данным избиркома, в регионе открылись 196 избирательных участков для голосования.

«По состоянию на 12.00 часов 11 сентября по одномандатному округу №4 явка составила 28,88%, проголосовали 12 675 избирателей, по округу № 10 – 19,76% (9 448 избирателей)», — сообщили в избирательной комиссии Новосибирской области.

Напомним, довыборы в Законодательное собрание Новосибирской области проходят с 9 по 11 сентября по двум округам. Округ №4 (Барабинский и Здвинский районы) освободил в сентябре прошлого года экс-глава регионального минздрава и бывший главврач онкодиспансера Олег Иванинский, ушедший в Госдуму РФ.

На вакантное место в региональном парламенте выдвинулись восемь кандидатов, в том числе экс-глава Первомайского района Новосибирска Виталий Новоселов («Единая Россия»), который в 2021 году баллотировался в Госдуму от КПРФ, помощник депутата Госдумы Николая Харитонова, депутат Совета депутатов Куйбышевского района и экс-депутат Заксобрания Сергей Зарембо (КПРФ), а также самовыдвиженец Константин Терещенко.

Депутатом Заксобрания Новосибирской области по округу №10 (Коченевский и часть Чулымского района) ранее был осужденный по делу о мошенничестве Валентин Сичкарев. В конце прошлого года парламентария признали виновным в организации мошенничества с субсидиями. Решение о сложении полномочий депутата было принято в ходе сессии регионального Заксобрания в конце апреля текущего года.

На мандат депутата регионального парламента по округу №10 претендуют шесть кандидатов. В их число вошли директор АО «Птицефабрика «Чикская» от «Единой России» Андрей Биль, генеральный директор ООО «ФУДПЭТ» Вячеслав Василенко — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», а также директор ООО «ЮНИФУД» Наталья Пинигина — «Новые люди».