В Новосибирске встретились сильнейшие борцы из семи стран

В Региональном центре волейбола «Локомотив-Арена» 10 сентября стартовали международные соревнования по греко-римской борьбе «Мемориал Героя Советского Союза Александра Аксёнова. Возрождение». На ковёр вышли атлеты из 29 российских регионов, а также Ирана, Италии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

На мемориале Аксенова выступают почти 200 борцов, среди них – один заслуженный мастер спорта, 18 мастеров международного класса, 97 мастеров спорта. В составе сборной Беларуси приехали 20 атлетов, в том числе первые, вторые номера в весовых категориях, атлеты из молодежного состава. В составе Кыргызастана – 17 борцов, Иран привёз девять претендентов на медали.

В составе сборной Новосибирской области выступают 28 атлетов, среди них победители международных турниров Сергей Степанов, Михаил Лаптев и Виктор Ведерников. Также на ковёр выйдут молодые кандидаты в мастера спорта, для которых, по мнению организаторов турнира, схватки с атлетами мирового класса станут лучшей школой греко-римской борьбы.

Как отметил, приветствуя участников соревнований, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, греко-римская борьба в Новосибирской области – «это 5 олимпийских медалей (три из них у Александра Карелина — «Континент Сибирь») и сегодня на ковре мы увидим, кто подхватит знамя наших победителей в греко-римской борьбе». «Тридцать пять команд, шесть зарубежных стран – это сильный состав, который позволит нашим борцам поднять уровень своего мастерства и сделать шаг к своей высшей цели – Олимпийским играм», – отметил в своем выступлении на церемонии открытия министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Финалы турнира «Мемориал Героя Советского Союза Александра Аксёнова. Возрождение» состоятся 11 сентября.

Международный турнир по греко-римской борьбе посвящен памяти Героя Советского Союза Александра Михайловича Аксёнова. Он родился в Новониколаевске в 1919 году, в годы Великой Отечественной войны был командиром стрелковой роты, в 1943 году погиб смертью храбрых. «Мемориал Аксёнова» пришёл на смену традиционному турниру по греко-римской борьбе с 25-летней историей, посвящённому памяти основателя клуба спортивных единоборств «Первомаец» Александра Нестеренко, который сам занимался вольной борьбой. В ранние годы спортивной карьеры Александр Нестеренко выступал на «Мемориале Аксёнова», где боролись молодые и перспективные атлеты из разных уголков Советского Союза. Он планировал возродить состязания, его идея реализована, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.