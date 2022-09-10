Региональное отделение партии «Единая Россия» определилось с кандидатурой на пост главы города Красноярска. В предстоящем финале конкурса на сессии горсовета 13 сентября единороссы будут поддерживать протеже губернатора Красноярского края.

Президиум регионального политического совета Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» рекомендовал своей фракции в Красноярском городском Совете депутатов поддержать кандидатуру Владислава Логинова для избрания главой Красноярска. Соответствующее решение было принято в пятницу, 9 сентября.

В красноярском горсовете у единороссов большинство. Остальные партии – КПРФ, ЛДПР, партия «Зеленые» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», имеющие своих представителей в горсовете, – на кресло главы краевого центра не претендовали. Чтобы создать интригу, «ЕР» выдвинула на конкурс двух членов своего краевого политсовета: главу Центрального района Красноярска Вадима Войцеховского и исполняющего обязанности главы города Красноярска Владислава Логинова. После решения президиума красноярского политсовета «ЕР», как и прогнозировал «Континент Сибирь», как таковой интриги уже нет.

Кандидаты на должность главы городской администрации 8 сентября и 9 сентября презентовали свои программы развития Красноярска. Финальный тур конкурса состоится на сессии, где городские депутаты выберут главу Красноярска. Очередное заседание горсовета намечено на 13 сентября.