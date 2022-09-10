«Единая Россия» выбрала свою кандидатуру на пост главы Красноярска

Жанна Гладкова
 
«Единая Россия» выбрала свою кандидатуру на пост главы Красноярска
Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Красноярска. Фото пресс-службы Красноярского городского Совета депутатов

Региональное отделение партии «Единая Россия» определилось с кандидатурой на пост главы города Красноярска. В предстоящем финале конкурса на сессии горсовета 13 сентября единороссы будут поддерживать протеже губернатора Красноярского края.

Президиум регионального политического совета Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» рекомендовал своей фракции в Красноярском городском Совете депутатов поддержать кандидатуру Владислава Логинова для избрания главой Красноярска. Соответствующее решение было принято в пятницу, 9 сентября.

В красноярском горсовете у единороссов большинство. Остальные партии – КПРФ, ЛДПР, партия «Зеленые» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», имеющие своих представителей в горсовете, – на кресло главы краевого центра не претендовали. Чтобы создать интригу, «ЕР» выдвинула на конкурс двух членов своего краевого политсовета: главу Центрального района Красноярска Вадима Войцеховского и исполняющего обязанности главы города Красноярска Владислава Логинова. После решения президиума красноярского политсовета «ЕР», как и прогнозировал «Континент Сибирь», как таковой интриги уже нет.

Кандидаты на должность главы городской администрации 8 сентября и 9 сентября  презентовали свои программы развития Красноярска. Финальный тур конкурса состоится на сессии, где городские депутаты выберут главу Красноярска. Очередное заседание горсовета намечено на 13 сентября.

 

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