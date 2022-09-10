Более 15 тысяч человек приняли участие в Сибирском фестивале бега

Сибирский фестиваль бега – XXV полумарафон Александра Раевича состоялся 10 сентября в центре Новосибирска. Традиционный спортивный праздник собрал на различные дистанции более 15 тысяч спортсменов и любителей активного образа жизни.

В Новосибирске прошел 25-й полумарафон Александра Раевича. С площади Ленина первыми стартовали женщины, затем, с гандикапом в восемь минут, – мужчины. В этом году в программу спортивного праздника вернулись детские и юниорские старты, а также полюбившийся многим «забег» ползунков – соревнования малышей в возрасте до одного года. Кроме того, появилась дополнительная дисциплина – бег на 60 метров в рамках «Детской лиги». В этих стартах приняли участие дошкольники – те, кто уже вырос из ползунков, но еще довольно мал для участия в забегах на традиционные фестивальные дистанции. Данная возрастная группа, как рассказали организаторы фестиваля, – единственная не была охвачена событиями главного бегового праздника Новосибирска.

Кроме того, в рамках полумарафона прошла корпоративная эстафета. Дистанцию 21,1 км разделили на пять равных этапов, которые бежали представители разных новосибирских компаний и организаций.

Победителями полумарафона среди мужчин стал Анатолий Рыбаков, уже постоянный участник полумарафона Александра Раевича, а среди женщин, как и в прошлом году, победу одержала Анна Викулова, новосибирская спортсменка – воспитанница Николая Халухаева.

Напомним, в прошлом году из-за ковидных ограничений в традиционном полумарафоне памяти Александра Раевича приняли участие 747 человек.

Полумарафон посвящен памяти выдающегося тренера Александра Раевича (1949–1992) был организован по инициативе его друзей, коллег и воспитанников в 1998 году. Первый забег состоялся в Новосибирске на набережной Оби, а уже на следующий год он «переехал» на Красный проспект. Так в новосибирском спортивном календаре появились новые соревнования, которые затем стали главным легкоатлетическим праздником региона, а забег на дистанцию 21,0975 километра – визитной карточкой спортивного Новосибирска. В 2001 году полумарафон-мемориал Александра Раевича стал основой Сибирского фестиваля бега, программой которого предусматривалось несколько разных забегов (в том числе юмористических – на лыжах по асфальту и т. п.) для детей и взрослых, а также большой культурно-развлекательный блок, сопровождающий спортивную часть. В таком ключе фестиваль проходит и поныне, каждый год организаторы стараются внести в его регламент что-то новое, интересное, так или иначе разнообразить праздник. Лишь в 2020–2021 гг. из-за пандемии его программу пришлось заметно сократить, а в 2022 году фестиваль вновь развернулся на полную мощь.