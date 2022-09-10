В Новосибирске подвели итоги XXII Межрегионального фестиваля «Зодчество в Сибири – 2022», который прошел 7-9 сентября. Новосибирские архитекторы стали лучшими в номинациях «Творчество архитектурных коллективов и мастерских» и «Жилой комплекс».

Архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» впервые проходил в Новосибирске и был приурочен к «Сибирскому строительному форуму-2022». В жюри фестиваля вошли известные российские архитекторы, среди них – президент Союза архитекторов России (САР) Николай Шумаков, вице-президент САР, заслуженный архитектор Московской области Владимир Бакеев, председатель правления Ассоциации проектировщиков Кузбасса, председатель правления Кемеровской региональной организации САР Сергей Зыков, председатель правления Иркутской региональной организации САР Игорь Козак, председатель Томского отделения САР, директор ООО «Архитектурное бюро «Стиль»», главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин и другие.

Торжественное награждение призеров XXII Межрегионального фестиваля «Зодчество в Сибири – 2022» состоялось 9 сентября в отеле Domina Novosibirsk. Победителей в более чем десяти номинациях было много. «Континент Сибирь» выбрал те категории, где лучшими оказались новосибирские архитекторы.

В номинации «Творчество архитектурных коллективов и мастерских» были представлены работы проектных бюро, студий, а также мастерских из Барнаула, Новосибирска и Томска. Золотой диплом был присужден коллективу ООО «Студия КиФ», который возглавляет профессор кафедры архитектуры Новосибирского государственного университета дихайна и архитектуры им. А.Д. Крячкова, член правления общественной организации «Новосибирский союз архитекторов России» и председатель совета Союза «Гильдии проектировщиков России» Валерий Филиппов. «Студия КиФ» известна в Новосибирске такими зданиями, как «Кокон» на улице Горького и «Бутон» на Красном проспекте, торгово-административного ансамбля «Амстердам» на Геодезической, ЖК «Инские холмы» и другими.

В номинации «Жилой комплекс» новосибирские архитекторы собрали все главные призы. Золотой диплом вручили коллективу архитектурного бюро Артура Лотарева за объект «Концептуальный жилой комплекс «Онега» в Калининском районе Новосибирска». Этот же коллектив завоевал серебро за «Концептуальный жилой комплекс «Эволюция» в Калининском районе Новосибирска». Бронзовым дипломом за объект «Жилой комплекс «Парково» в Новосибирске» наградили авторский коллектив архитекторов – Анатолия Чеботарева, Ларису Бачаевау, Ольгу Болтенгаген и Галину Петрову.

Подробности XXII Межрегионального фестиваля «Зодчество в Сибири – 2022» можно узнать на официальном сайте мероприятия.