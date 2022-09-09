Транспортная прокуратура разбирается с посадкой вертолёта с отказавшим двигателем в Красноярском крае

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края 9 сентября. По предварительной информации, у машины отказал двигатель.

Вертолёт Ми-8 экстренно приземлился в Эвенкийском районе Красноярского края в пятницу. На борту находилось 13 человек, в том числе три члена экипажа, никто не пострадал.

О проведении проверки сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Предварительно отказал один из двигателей. Пострадавших нет», — сообщили в надзорном ведомстве.

В транспортной прокуратуре также отметили, что вертолёт принадлежит авиакомпании «Конверс Авиа». Её основным место базирования является аэродром в Твери, а потому инцидент также проверит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Генеральному директору АО «Авиакомпания Конверс Авиа» Александру Железнякову также принадлежит 50% акций ООО «Взлёт», занимающегося арендой и лизингом воздушных судов и авиационного оборудования, он также является бывшим директором аэропорта «Змеево» в Тверской области.

Напомним, что накануне Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту задержки авиарейса из Омска в Новосибирск авиакомпании «Сибирь».